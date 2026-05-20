Підігріли чутки про розлучення: Марина Порошенко трималася осторонь чоловіка на похороні (фото)

Петро Порошенко виглядає виснаженим

На прощанні з нардепом Степаном Кубівим колишній президент Петро Порошенко з’явився разом із дружиною Мариною Порошенко, однак цього разу увагу привернули не лише траурні кадри. На фото з церемонії помітно, що Марина трималася дещо осторонь чоловіка, а сам політик має втомлений вигляд.

Прощання з Кубівим відбулося у Соборі святого Юра у Львові, а серед присутніх були політики, колеги та друзі покійного. На одному з кадрів, зроблених кореспонденткою "Телеграфу", Марина Порошенко стоїть на певній дистанції від чоловіка.

На церемонії прощання Порошенко виглядав дуже змученим. Помітно втомлений погляд, напружений вираз обличчя та стримана поведінка.

Петро та Марина Порошенки на прощанні з Степаном Кубівим. Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Раніше у медіа вже з’являлася інформація про поділ майна між Петром та Мариною Порошенками, через що в соцмережах одразу заговорили про кризу у шлюбі. Втім, самі Порошенки пояснювали, що юридичні процеси пов’язані виключно з бізнесовими та безпековими питаннями, а не з проблемами у шлюбі чи розривом стосунків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про смерть Степана Кубіва. Він був першим віцепрем'єр-міністр України та міністром економічного розвитку і торгівлі України з 2016 по 2019 рік та головою Національного банку України.