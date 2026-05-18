"Чернігів" — "Динамо": де і коли дивитись фінал Кубка України

Велика гра пройде у Львові

У середу, 20 травня, у Львові відбудеться фінал Кубка України-2026. У вирішальній грі зіграють команда Першої ліги "Чернігів" та колишній чемпіон України "Динамо".

Що потрібно знати

"Арена Львів" вдруге прийматиме фінал Кубка України

"Динамо" має 13 титулів

Біло-сині через Кубок можуть потрапити до єврокубків

У прямому етері в Україні матч "Чернігів" — "Динамо" покаже телеканал "УПЛ ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра "Чернігів" — "Динамо" пройде на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

І "Чернігів", і "Динамо" провалили сезон у чемпіонаті. Номінальні господарі фіналу ризикують вилетіти до Другої ліги за підсумками сезону, а кияни можуть не потрапити до єврокубків. Для Біло-синіх гра з "Черніговом" — це матч життя. Річ у тім, що перемога принесе "Динамо" вихід до 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2026/27, а поразка — може залишити без єврокубків.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Кубка України "Чернігів" здолав "Атлет" Київ (1:0), після чого пройшов "Кривбас" (3:0 — технічна перемога), "Лісове" (1:1, 4:3 по пенальті), "Фенікс" Маріуполь (0:0, 5: 4 по пенальті) та "2:0" пенальті). "Динамо", своєю чергою, вибило з турніру "Олександрію" (2:1), "Шахтар" (2:1), "Інгулець" (2:0) та "Буковину" (3:0).