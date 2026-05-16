Воїни та школярки розгромили нардепів на шаховому турнірі

У суботу, 16 травня, у Києві відбувся традиційний шаховий турнір Кубок Верховної Ради-2026. Перемогу на змаганнях здобула команда учасників бойових дій та учасників війни.

Про це повідомляє E2e4. Примітно, що команда чинних народних депутатів посіла останнє місце на Кубку.

Нардепів 9-го скликання (6 очок) випередили команда Апарату Верховної Ради (8 очок), команда "Народні депутати України I–VIII скликань" (8), команда "Ректори + територіальні громади" (12,5), яка виграла "бронзу", а також команда "Школярки Києва" (19), яка стала другою. Головною метою заходу став збір коштів на підтримку ЗСУ.

Змагання проходили у форматі рапіда (10+5 хвилин) по швейцарській системі у 5 турів. З усіма результатами можна ознайомитись тут.

Турнірне становище команд та склади команд

Особливо символічно, що перемогу в турнірі здобула команда українських військових, які щодня демонструють мужність на фронті, а за шахівницею — стратегічне мислення, витримку та силу духу. E2e4

Раніше повідомлялося, що український шахіст Роман Дегтярьов став чемпіоном Європи-2026. Цікаво, що юний українець став першим в історії шахістом, який виграв Євро, не маючи звання гросмейстер.