Главной целью соревнований стал сбор средств в поддержку Вооруженных Сил Украины

В субботу, 16 мая, в Киеве состоялся традиционный шахматный турнир Кубок Верховной Рады-2026. Победу на соревнованиях одержала команда участников боевых действий и участников войны.

Об этом сообщает E2e4. Примечательно, что команда действующих народных депутатов заняла последнее место на Кубке.

Нардепов 9-го созыва (6 очков) опередили команда Аппарата Верховной Рады (8 очков), команда "Народные депутаты Украины I–VIII созывов" (8), команда "Ректоры + территориальные общины" (12,5), которая выиграла "бронзу", а также команда "Школьницы Киева" (19), ставшая второй. Главной целью мероприятия стал сбор средств в поддержку ВСУ.

Соревнования проходили в формате рапида (10+5 минут) по швейцарской системе в 5 туров. Со всеми результатами можно ознакомиться здесь.

Особенно символично, что победу в турнире одержала команда украинских военных, ежедневно демонстрирующих мужество на фронте, а за шахматной доской — стратегическое мышление, выдержку и силу духа. E2e4

Ранее сообщалось, что украинский шахматист Роман Дегтярев стал чемпионом Европы-2026. Примечательно, что юный украинец стал первым в истории шахматистом, который выиграл Евро, не имея звания гроссмейстер.