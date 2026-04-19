Юний українець переписав історію шахів
Роман сенсаційно виграв Євро з шахів
У неділю, 19 квітня, у Катовіце (Польща) завершився індивідуальний чемпіонат Європи з шахів-2026. Перемогу на турнірі сенсаційно завоював міжнародний майстер з України Роман Дегтярьов.
Що потрібно знати
- Дегтярьов виграв ЧЄ-2026 з шахів
- Роман перед початком турніру мав 126-й стартовий рейтинг
- Дегтярьов на цей час не є гросмейстером
Про це повідомляє пресслужба Федерації шахів України в telegram. 17-річний харків’янин виграв престижний турнір, маючи лише 126-й стартовий рейтинг із майже 500 учасників.
Дегтярьов набрав 9 очок з 11 можливих, обігравши в 11-му турі досвідченого іспанського гросмейстера Давида Антона. Після цього українець одноосібно очолив турнірну таблицю. Цікаво, що Роман став першим в історії шахістом, який виграв чемпіонат Європи, не маючи звання гросмейстер. При цьому українець виграв 6 партій у гросмейстерів.
Президент Федерації шахів України Олександр Камишин назвав це досягнення Дегтярьова історичним та побажав шахісту подальших успіхів.
