Юний українець переписав історію шахів

Роман сенсаційно виграв Євро з шахів

У неділю, 19 квітня, у Катовіце (Польща) завершився індивідуальний чемпіонат Європи з шахів-2026. Перемогу на турнірі сенсаційно завоював міжнародний майстер з України Роман Дегтярьов.

Що потрібно знати

Дегтярьов виграв ЧЄ-2026 з шахів

Роман перед початком турніру мав 126-й стартовий рейтинг

Дегтярьов на цей час не є гросмейстером

Про це повідомляє пресслужба Федерації шахів України в telegram. 17-річний харків’янин виграв престижний турнір, маючи лише 126-й стартовий рейтинг із майже 500 учасників.

Дегтярьов набрав 9 очок з 11 можливих, обігравши в 11-му турі досвідченого іспанського гросмейстера Давида Антона. Після цього українець одноосібно очолив турнірну таблицю. Цікаво, що Роман став першим в історії шахістом, який виграв чемпіонат Європи, не маючи звання гросмейстер. При цьому українець виграв 6 партій у гросмейстерів.

Президент Федерації шахів України Олександр Камишин назвав це досягнення Дегтярьова історичним та побажав шахісту подальших успіхів.

