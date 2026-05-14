Таємна переписка Еммануеля з акторкою та вірусний ляпас: Бріжит Макрон відповіла на звинувачення у ревнощах

В мережі ходять чутки про те, що президент Франції отримав ляпас від дружини через її ревнощі

Скандал навколо ляпаса президенту Франції Еммануелю Макрону від його дружини Бріжит Макрон, отримав нове продовження. Після вірусного відео з В’єтнаму, де перша леді вдарила по обличчю чоловіка просто перед камерами, у медіа заговорили про можливі ревнощі через франко-іранську акторку Гольшифте Фарахані. Однак тепер Бріжит Макрон вперше публічно відреагувала на ці припущення.

За даними www.aol.com, перша леді Франції категорично спростувала версію про те, що нібито вдарила чоловіка після того, як побачила його листування з акторкою, як йдеться у новій книзі про Єлисейський палац.

Як повідомляють французькі медіа, люди з оточення Бріжит Макрон заявили, що вона ще кілька місяців тому особисто заперечила цю історію версію. За їхніми словами, дружина президента наголосила, що ніколи не перевіряє телефон чоловіка, а інформація про "таємне листування" не відповідає дійсності.

Бріжит та Еммануель Макрон. Фото: Getty Images

Скандальна сцена сталася у травні 2025 року під час офіційного візиту французького президента до В’єтнаму. Камери зафіксували момент, коли Бріжит Макрон дала ляпаса чоловіку перед виходом із літака. Після цього відео миттєво стало вірусним у соцмережах, а користувачі почали будувати теорії про можливі проблеми у стосунках президентського подружжя.

Пізніше у новій книзі про закулісся Єлисейського палацу з’явилася версія, що причиною сварки могла стати нібито переписка Еммануеля Макрона з Гольшифте Фарахані. Автори стверджували, що президент Франції кілька місяців підтримував контакт з акторкою.

Сам Макрон після інциденту публічно запевняв, що між ним і дружиною не було серйозного конфлікту. Президент Франції пояснив ситуацію "жартом" між подружжям та закликав не шукати сенсацій у короткому відео.

