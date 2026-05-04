Суркіс носить годинник як у Коломойського: чим він особливий і скільки коштує

Колекція наручних аксесуарів нардепа вражає

Народний депутат 9 скликання та співвласник київського "Динамо" Григорій Суркіс має дивовижну колекцію годинників. Він носить Rolex, Patek Philippe та Richard Mille.

Примітно, що Суркіс та Ігор Коломойський мають ту саму лімітовану модель від Patek Philippe з турбійоном. Про це повідомляє блогер cats_and_watches у Threads.

За словами блогера, Суркіс є найбільшим колекціонером наручних аксесуарів у Верховній Раді. Загальна вартість колекції складає 1 млн 770 тисяч євро (близько 91 млн грн).

Григорій Суркіс, який також є співвласником "Динамо" Київ, задекларував цього року 20 годинників вартістю понад €1.770.000. Серед них – 10 Rolex (на мою думку, нецікавих), 8 дійсно класних Patek Philippe, серед яких виділяється Grand Complications Celestial, а також 2 Richard Mille. Цікаво, що він і Коломойський мають одну й ту саму лімітку від Patek Philippe із турбіоном. cats_and_watches

Ігор Суркіс із годинником Rolex Day-Date 40 вартістю понад 70 тисяч євро/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Rolex Submariner Date/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Richard Mille RM 30 01 Le Mans Classic Limited Edition/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Rolex Yacht Master 42/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Patek Philippe Grand Complications/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Patek Philippe Aquanaut/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Patek Philippe Perpetual Calendar/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Rolex Sky-Dweller/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Patek Philippe Aquanaut/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Rolex Daytona/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Rolex GMT-Master II/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Patek Philippe World Time/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Patek Philippe Perpetual Calendar/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Rolex Daytona/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Rolex Submariner Date/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Richard Mille RM 011/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Rolex Daytona/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Patek Philippe Celestial/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Довідка: Турбійон — це складний пристрій в механічному годиннику, призначений для компенсації впливу земної гравітації на точність ходу механізму. Він вважається вершиною годинникового мистецтва і часто є демонстрацією майстерності бренду.

Нагадаємо, 1 травня 2026 року Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про нову підозру Ігоря Коломойського. Йдеться про схему із кредитами "ПриватБанку" у 2014 році. З 2 вересня 2023 року Коломойський перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою БЕБ у шахрайстві та легалізації майна. Зокрема, колишнього бенефіціара "ПриватБанку" та ще п’ятьох осіб підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд грн.