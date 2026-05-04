Суркіс носить годинник як у Коломойського: чим він особливий і скільки коштує
Колекція наручних аксесуарів нардепа вражає
Народний депутат 9 скликання та співвласник київського "Динамо" Григорій Суркіс має дивовижну колекцію годинників. Він носить Rolex, Patek Philippe та Richard Mille.
Примітно, що Суркіс та Ігор Коломойський мають ту саму лімітовану модель від Patek Philippe з турбійоном. Про це повідомляє блогер cats_and_watches у Threads.
За словами блогера, Суркіс є найбільшим колекціонером наручних аксесуарів у Верховній Раді. Загальна вартість колекції складає 1 млн 770 тисяч євро (близько 91 млн грн).
Григорій Суркіс, який також є співвласником "Динамо" Київ, задекларував цього року 20 годинників вартістю понад €1.770.000.
Серед них – 10 Rolex (на мою думку, нецікавих), 8 дійсно класних Patek Philippe, серед яких виділяється Grand Complications Celestial, а також 2 Richard Mille.
Цікаво, що він і Коломойський мають одну й ту саму лімітку від Patek Philippe із турбіоном.
Колекція годинника Григорія Суркіса
Довідка: Турбійон — це складний пристрій в механічному годиннику, призначений для компенсації впливу земної гравітації на точність ходу механізму. Він вважається вершиною годинникового мистецтва і часто є демонстрацією майстерності бренду.
Нагадаємо, 1 травня 2026 року Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили про нову підозру Ігоря Коломойського. Йдеться про схему із кредитами "ПриватБанку" у 2014 році. З 2 вересня 2023 року Коломойський перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою БЕБ у шахрайстві та легалізації майна. Зокрема, колишнього бенефіціара "ПриватБанку" та ще п’ятьох осіб підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд грн.