Суркис носит часы как у Коломойского: чем они особенны и сколько стоят

Коллекция наручных аксессуаров нардепа поражает

Народный депутат 9 созыва и совладелец киевского "Динамо" Григорий Суркис имеет впечатляющую коллекцию часов. Он носит Rolex, Patek Philippe и Richard Mille.

Примечательно, что Суркис и Игорь Коломойский имеют одну и ту же лимитированную модель от Patek Philippe с турбийоном. Об этом сообщает блогер cats_and_watches в Threads.

По словам блогера, Суркис является самым большим коллекционером наручных аксессуаров в Верховной Раде. Общая стоимость коллекции составляет 1 млн 770 тысяч евро (около 91 млн грн).

Григорий Суркис, также являющийся совладельцем "Динамо" Киев, задекларировал в этом году 20 часов стоимостью свыше €1.770.000. Среди них – 10 Rolex (по-моему, неинтересных), 8 действительно классных Patek Philippe, среди которых выделяется Grand Complications Celestial, а также 2 Richard Mille. Интересно, что он и Коломойский имеют одну и ту же лимитку от Patek Philippe с турбионом. cats_and_watches

Коллекция часов Григория Суркиса

Игорь Суркис с часами Rolex Day-Date 40 стоимостью свыше 70 тысяч евро/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Rolex Submariner Date/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Richard Mille RM 30 01 Le Mans Classic Limited Edition/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Rolex Yacht Master 42/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Patek Philippe Grand Complications/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Patek Philippe Aquanaut/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Patek Philippe Perpetual Calendar/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Rolex Sky-Dweller/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Patek Philippe Aquanaut/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Rolex Daytona/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Rolex GMT-Master II/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Patek Philippe World Time/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Patek Philippe Perpetual Calendar/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Rolex Daytona/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Rolex Submariner Date/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Richard Mille RM 011/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Rolex Daytona/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Patek Philippe Celestial/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Справка: Турбийон — это сложное устройство в механических часах, предназначенное для компенсации воздействия земной гравитации на точность хода механизма. Он считается вершиной часового искусства и часто является демонстрацией мастерства бренда.

Напомним, 1 мая 2026 года Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении Игорю Коломойскому. Речь идет о схеме с кредитами "ПриватБанка" в 2014 году. Со 2 сентября 2023 года Коломойский находится в изоляторе СБУ по подозрению БЭБ в мошенничестве и легализации имущества. В частности, бывшего бенефициара "ПриватБанка" и еще пятерых человек подозревают в завладении более 9,2 млрд грн.