Суркис носит часы как у Коломойского: чем они особенны и сколько стоят
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Коллекция наручных аксессуаров нардепа поражает
Народный депутат 9 созыва и совладелец киевского "Динамо" Григорий Суркис имеет впечатляющую коллекцию часов. Он носит Rolex, Patek Philippe и Richard Mille.
Что нужно знать
- Суркис — самый большой коллекционер элитных часов в украинском парламенте
- Нардеп официально владеет часами таких моделей: Rolex, Patek Philippe и Richard Mille
- Стоимость коллекции поражает
Примечательно, что Суркис и Игорь Коломойский имеют одну и ту же лимитированную модель от Patek Philippe с турбийоном. Об этом сообщает блогер cats_and_watches в Threads.
По словам блогера, Суркис является самым большим коллекционером наручных аксессуаров в Верховной Раде. Общая стоимость коллекции составляет 1 млн 770 тысяч евро (около 91 млн грн).
Григорий Суркис, также являющийся совладельцем "Динамо" Киев, задекларировал в этом году 20 часов стоимостью свыше €1.770.000.
Среди них – 10 Rolex (по-моему, неинтересных), 8 действительно классных Patek Philippe, среди которых выделяется Grand Complications Celestial, а также 2 Richard Mille.
Интересно, что он и Коломойский имеют одну и ту же лимитку от Patek Philippe с турбионом.
Коллекция часов Григория Суркиса
Справка: Турбийон — это сложное устройство в механических часах, предназначенное для компенсации воздействия земной гравитации на точность хода механизма. Он считается вершиной часового искусства и часто является демонстрацией мастерства бренда.
Напомним, 1 мая 2026 года Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о новом подозрении Игорю Коломойскому. Речь идет о схеме с кредитами "ПриватБанка" в 2014 году. Со 2 сентября 2023 года Коломойский находится в изоляторе СБУ по подозрению БЭБ в мошенничестве и легализации имущества. В частности, бывшего бенефициара "ПриватБанка" и еще пятерых человек подозревают в завладении более 9,2 млрд грн.