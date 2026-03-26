Власник АТБ Буткевич носить унікальний годинник: вартість вражає (фото)

Колекція президента "Полісся" вражає

Український бізнесмен, співвласник АТБ-Маркет, засновник BGV Group Management та президент житомирського ФК "Полісся" Геннадій Буткевич має цікаву колекцію годинників. До них входить унікальний хронометр, зроблений на честь українського боксера Василя Ломаченка.

Блогер cats_and_watches у Threads виділив найзнаковіші моделі в колекції Буткевича. Загальна вартість аксесуарів становить 600 тисяч євро (близько 30 млн грн).

Найбільш цікавим у колекції Буткевича є лімітований годинник від Christophe Claret Loma. Цю модель випустили тиражем 20 одиниць у 2019 році. Їхня вартість становить 126 тисяч швейцарських франків (близько 7 млн грн).

Геннадій Буткевич із годинником Christophe Claret Loma/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Також у колекції Буткевича є два золоті хронографи від Audemars Piguet і Bovet, Rolex Day Date, Jacob & Co Casino і старенький Breitling.

Геннадій Буткевич з годинником Jacob & Co Casino вартістю 285 тис. євро (близько 14,5 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Геннадій Буткевич із годинником Audemars Piguet вартістю 114 596 євро (близько 6 млн грн)/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Зазначимо, на січень 2025 року forbes.ua оцінював статки Буткевича в $530 млн.

