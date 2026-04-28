Навколо рекордного матчу "Динамо" спалахнув скандал (відео)

Журналісти запідозрили недобре

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський вимагає, щоб Українська асоціація футболу (УАФ) показала лінію офсайду у моменті з останнім голом Андрія Ярмоленка у матчі 25-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" — "Динамо" (5:6). Арбітри VAR зарахували взяття воріт, проте в етері на стоп-кадрі не було показано офсайдну лінію.

"Динамо" перемогло "Кривбас"

Гра виявилася рекордною за кількістю голів у найвищому футбольному дивізіоні України

Переможний гол "динамівці" забили після спірного офсайду

Відповідний коментар Співаковський дав на YouTube-каналі "ТаТоТаке". За словами журналіста, в "Кривбасі" вважають, що переможний гол "Динамо" не можна було зараховувати через офсайд у Матвія Пономаренка.

На стоп-кадрі важко сказати, чи був Пономаренко (гравець у білій формі у воротарській) в офсайді

Що зіпсувало цей фестиваль футболу – то це шостий м’яч "Динамо". І той момент, що ніхто в усьому світі, крім арбітра VAR та його асистента (Євгенія Цибулько та Віктора Копієвського), не може впевнено сказати нам, чи був у офсайді Матвій Пономаренко перед тим, як Андрій Ярмоленко забивав вирішальний м’яч у цьому матчі. Тому що в "Кривбасі" абсолютно всі, зокрема головний тренер, його аналітики, які там дивилися планшет із лінійкою та штангенциркулем щось малювали, впевнені, що там було положення поза грою. І знімається це питання дуже просто. Покажіть нам розмальовку суддів ВАР. Покажіть всій країні, тому що цей елемент недовіри в такій неймовірній грі, коли рахунок 5:5, він просто кричить і це псує абсолютно весь кайф від того, що відбулося в цей день. Михайло Співаковський

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни змагаються за медалі, проте нав’язати боротьбу "Шахтарю" за "золото", мабуть, не зможуть. Кубок України — єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині у поточній кампанії. У фіналі турніру кияни зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".