Наша гімнастка змусила росіянку слухати гімн України з повагою (відео)

"Нейтралка" цього разу зробила все без скандалу

У неділю, 19 квітня, українська спортсменка Таїсія Онофрійчук здобула "золото" у вправі з обручем на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Баку (Азербайджан). Третє місце у цій дисципліні посіла "нейтральна" росіянка Софія Ільтерякова.

Що потрібно знати

Онофрійчук повернулася на міжнародну арену після невеликої паузи

Українка в Баку стала найкращою у вправі з обручем

Ільтерякова мовчки слухала гімн України на церемонії нагородження

На цей раз росіянка з повагою поставилася до прапора України, повідомляє "Телеграф". Річ у тім, що раніше на етапі Кубка світу в Болгарії Ільтерякова опинилася в епіцентрі скандалу, розвернувшись спиною до прапора України під час урочистої церемонії нагородження.

В Баку під час виконання гімну України росіянка мовчки стояла на п’єдесталі, а після того, як музика припинилася, вона, як і решта медалісток, поплескала в долоні.

Нагадаємо, поведінка Ільтерякової в Болгарії призвела до великого скандалу. Українська федерація гімнастики вимагала позбавити Софію нейтрального статусу. У РФ у відповідь заявили, що Ільтерякова вперше потрапила на подіум і просто не знала, що робити. У результаті Міжнародна федерація гімнастики (FIG) вирішила покарати росіянку "попередженням".

Раніше повідомлялося, що заслужена тренерка Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер увійшла до почесних членів Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics). Саме вона звела президента РФ Володимира Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою, їй приписують верховенство у російському "борделі гімнасток".