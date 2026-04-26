Зідан-стайл та мандрівник у часі: матч "Динамо" та "Кривбасу" розлетівся на меми

Біло-сині у першому таймі відверто розчарували, а у другому порадували вболівальників

"Кривбас" та "Динамо" зіграли історичний матч у чемпіонаті України сезону 2025/26. Команди встановили рекорд за кількістю голів в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

"Динамо" перемогло "Кривбас" з рахунком 6:5

Поєдинок став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України

Гра проходила за сильного вітру

Мережа відреагувала на події поєдинку масою жартів та мемів. У центрі уваги користувачів потрапив незвичайний фанат у футболці "Динамо", а також покер венесуельського гравця "Кривбасу" Глейкера Мендози, повідомляє "Телеграф". Крім того, поєдинок проходив під час негоди, що наклало свій відбиток на гру.

Гра почалася пізніше через повітряну тривогу

Зустріч почалася з обміну голами

Турнірне становище киян погіршувалося з кожною хвилиною

Мендоза досить швидко оформив хет-трик

Гра у Кривому Розі проходила у штормову погоду

Мендоза за допомогою сильного вітру оформив покер вже у першому таймі

Напередодні президент "Динамо" Ігор Сукріс нахвалював головного тренера киян Ігоря Костюка

У пряму трансляцію потрапив фанат у футболці "Динамо". Він радів, коли його команда програвала у 3 м’ячі

Біло-синіх нещадно критикували у перерві і вони забили на початку 2-го тайму

Удар Михавко порівняли з голом Зінедіна Зідана у фіналі Ліги чемпіонів проти "Баєра"

Волошин скоротив відставання в рахунку до мінімуму

Коли "Динамо" програвало у 3 м’ячі, то вболівальники мріяли про трансфери, але...

"Кривбас" знову вийшов уперед, зробивши несподіваний сюжетний поворот

Ярмоленко вийшов на поле рятувати ситуацію

Андрій оформив дубль та забив 121 гол на рівні УПЛ

Того самого фаната "Динамо" назвали мандрівником у часі. У мережі жартують, що він знав підсумковий рахунок, а тому тішився, коли Біло-сині летіли у 3 м’ячі

До речі, саме йому Ярмоленко віддав свою футболку

"Баварія" напередодні перемогла "Майнц", програючи по ходу гри з рахунком 0:3

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни змагаються за медалі, проте нав’язати боротьбу за "золото", мабуть, не зможуть. Кубок України – єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині у поточній кампанії. У фіналі турніру кияни зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".