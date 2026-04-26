Зідан-стайл та мандрівник у часі: матч "Динамо" та "Кривбасу" розлетівся на меми

Поєдинок став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України
Гра проходила за сильного вітру
Мережа відреагувала на події поєдинку масою жартів та мемів. У центрі уваги користувачів потрапив незвичайний фанат у футболці "Динамо", а також покер венесуельського гравця "Кривбасу" Глейкера Мендози, повідомляє "Телеграф". Крім того, поєдинок проходив під час негоди, що наклало свій відбиток на гру.
Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни змагаються за медалі, проте нав’язати боротьбу за "золото", мабуть, не зможуть. Кубок України – єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині у поточній кампанії. У фіналі турніру кияни зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".