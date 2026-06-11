Закріпився у "Барселоні" та забив у фіналі чемпіонату світу: що відомо про "українського Мессі"

Українець досяг неабияких висот у юнацькому футболі

Юний український футболіст Артем Рибак підписав свій перший професійний контракт із "Барселоною". Гравець кілька років виступав за юнацькі команди Синьо-гранатових та навіть став героєм Клубного чемпіонату світу з футболу U-16.

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Футболіст став біженцем через повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Артем, який родом із Чернівців, розпочав свою кар’єру у місцевій "Буковині", за яку виступав його батько Сергій Рибак. Про це повідомляє "Телеграф".

Талановитого українця помітили скаути "Шахтаря" та "Динамо", проте родина хлопчика довірилася Гірникам через кращі умови для тренувань.

Його, звісно, помітили. Запрошували і в київське "Динамо", і в донецький "Шахтар". Проте ми обрали другий варіант. У донеччан набагато кращі умови, тренувальна база. Ми й у структурі киян побували, Артем зіграв навіть один турнір, проте для розвитку футболіста в "Шахтарі" все набагато краще. Артем у донецькому клубі грав зі старшими – дітьми 2009 року народження. Поки він був у "Шахтарі", нас усе влаштовувало. Ми нікуди й не планували їхати. Їхня база знаходиться у Щасливому, що неподалік аеропорту "Бориспіль". Сергій Рибак

Артем Рибак із легендами "Шахтаря"/Фото: molbuk.ua

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Рибак перебрався до берлінської "Герти", проте буквально відразу ж отримав пропозицію від "Барселони". Артем мріяв про те, щоб виступати за каталонців, і одразу перебрався до Ла Масії — академії Синьо-гранатових. У 2026 році українець підписав свій перший професійний контракт із Блаугранас.

Артем Рибак підписав професійний контракт із "Барселоною"/Фото: instagram.com/fcbmasia

Нагадаємо, Рибак прославився на весь світ, забивши вирішальний гол у фіналі юнацького Клубного чемпіонату світу проти аргентинського "Расінгу".

Рибак викликався у юнацьку збірну України U-16, за яку зіграв 13 матчів та забив 1 гол.

Як грає Артем Рибак

Нагадаємо, доросла команда "Барселони" виграла останнє Ель Класіко сезону. Каталонці у домашній грі Ла Ліги обіграли "Реал" з рахунком 2:0.