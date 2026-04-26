Зидан-стайл и путешественник во времени: матч "Динамо" и "Кривбасса" разлетелся на мемы

Бело-синие в первом тайме откровенно разочаровали, а во втором порадовали болельщиков

"Кривбасс" и "Динамо" сыграли исторический матч в чемпионате Украины сезона 2025/26. Команды установили рекорд по числу голов в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Что нужно знать

"Динамо" победило "Кривбасс" со счетом 6:5

Поединок стал самым результативным в истории чемпионатов Украины

Игра проходила при сильном ветре

Сеть отреагировала на события поединка массой шуток и мемов. В центре внимания пользователей попал необычный фанат в футболке "Динамо", а также покер венесуэльского игрока "Кривбасса" Глейкера Мендосы, сообщает "Телеграф". Кроме того, поединок проходил во время непогоды, что наложило свой отпечаток на игру.

Игра началась позже из-за воздушной тревоги

Встреча началась с обмена голами

Турнирное положение киевлян ухудшалось скаждой минутой

Мендоса довольно быстро оформил хет-трик

Игра в Кривом Роге проходила в штормовую погоду

Мендоса с помощью сильного ветра оформил покер уже в первом тайме

Накануне президент "Динамо" Игорь Сукрис нахваливал главного тренера киевлян Игоря Костюка

В прямую трансляцию попал фанат в футболке "Динамо". Он радовался, когда его команда проигрывала в 3 мяча

Бело-синих нещадно критиковали в перерыве и они забили в начале 2-го тайма

Удар Михавко сравнили с голо Зинедина Зидана в финале Лиги чемпионов против "Байера"

Волошин сократил отставание в счете до минимума

Когда "Динамо" проигрывало в 3 мяча, то болельщики мечтали о трансферах, но...

"Кривбасс" вновь вышел вперед, сделав неожиданный сюжетный поворот

Ярмоленко вышел на поле спасать ситуацию

Андрей оформил дубль и забил 121 гол на уровне УПЛ

Того самого фаната "Динамо" назвали путешественником во времени. В сети шутят, что он знал итоговый счет, а потому радовался, когда Бело-синие летели в 3 мяча

К слову, именно ему Ярмоленко отдал свою футболку

"Бавария" накануне победила "Майнц", проигрывая по ходу игры со счетом 0:3

Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне соревнуются за медали, однако навязать борьбу за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие в текущей кампании. В финале турнира киевляне сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".