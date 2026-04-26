Зидан-стайл и путешественник во времени: матч "Динамо" и "Кривбасса" разлетелся на мемы

Поединок стал самым результативным в истории чемпионатов Украины
Игра проходила при сильном ветре
Сеть отреагировала на события поединка массой шуток и мемов. В центре внимания пользователей попал необычный фанат в футболке "Динамо", а также покер венесуэльского игрока "Кривбасса" Глейкера Мендосы, сообщает "Телеграф". Кроме того, поединок проходил во время непогоды, что наложило свой отпечаток на игру.
Напомним, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне соревнуются за медали, однако навязать борьбу за "золото", вероятно, не смогут. Кубок Украины — единственный трофей, на который претендуют Бело-синие в текущей кампании. В финале турнира киевляне сыграют против "Чернигова". Решающая игра состоится 20 мая на "Львов-Арене".