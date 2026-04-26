"Мати рідна!": відразу дві людини зробили "неможливе" (відео)

Кенієць довів, що людським можливостям немає межі

У неділю, 26 квітня, на марафоні в Лондоні встановили світовий рекорд у марафонському бігу. Відразу двоє бігунів пробігли дистанцію швидше, ніж за дві години, що раніше здавалося неможливим.

Що потрібно знати

Саве встановив новий світовий рекорд у марафоні

Кеджелча став другим, вибігши з 2 годин

Кенійці Себастьян Саве та ефіоп Йоміф Кеджелча увійшли в історію людства. Про це повідомляє "Телеграф".

Обидва пробігли дистанцію в 42 кілометри та 195 метрів менше, ніж за 2 години. Саве для цього знадобилося 1 година 59 хвилин та 30 секунд. Кеджелча відстав від переможця на 11 секунд. Третє місце у представника Уганди Джейкоба Кіплімо (2:00:28).

Український коментатор Віталій Волочай емоційно відреагував на новий рекорд у марафоні. До речі, колишнє досягнення належало Келвіну Кіптумі (2:00.35). Кенієць встановив його на марафоні в Чикаго 2023 року.

Мати рідна! Я про це книжки читав. Писали, що для цього потрібні технології, це неможливо. Але одразу двоє вибігають із 2 годин. Що вони їдять?! Віталій Волочай

Зазначимо, кенієць Еліуд Кіпчоге у 2019 році подолав марафонську дистанцію з 1:59:40, проте зробив це зі спеціальними умовами. Цей результат не вважався світовим рекордом.

