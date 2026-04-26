"Мать родная!": сразу два человека сделали "невозможное" (видео)

Кениец доказал, что человеческим возможностям нет предела

В воскресенье, 26 апреля, на марафоне в Лондоне установили мировой рекорд в марафонском беге. Сразу двое бегунов пробежали дистанцию быстрее, чем за 2 часа, что раньше казалось невозможным.

Что нужно знать

Саве установил новый мировой рекорд в марафоне

Кеджелча стал вторым, выбежав из 2 часов

Кенийцы Себастьян Саве и эфиоп Йомиф Кеджелча вошли в историю человечества. Об этом сообщает "Телеграф".

Оба пробежали дистанцию в 42 километра и 195 метров менее, чем за 2 часа. Саве для этого понадобилось 1 час 59 минут и 30 секунд. Кеджелча отстал от победителя на 11 секунд. Третье место у представителя Уганды Джейкоба Киплимо (2:00.28).

Украинский комментатор Виталий Волочай эмоционально отреагировал на новый рекорд в марафоне. К слову, прежнее достижение принадлежало Келвину Киптуме (2:00.35). Кениец установил его на марафоне в Чикаго в 2023 году.

Мать родная! Я про это книжки читал. Писали, что для этого надо технологии, это невозможно. Но сразу двое выбегают из 2 часов. Что они едят?! Виталий Волочай

Отметим, кениец Элиуд Кипчоге в 2019 году преодолел марафонску дистанцию з 1:59:40, однако сделал это со специальными условиями. Этот результат не считался мировым рекордом.

