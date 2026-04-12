Ф’юрі — Махмудов: росіянин влаштував провокацію проти України (відео)

Арсланбек зробив недоречний вчинок перед боєм

У суботу, 11 квітня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір профі-боксу. У головній події шоу британецьТайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) переміг росіянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO).

Що потрібно знати

Махмудов вийшов на ринг під звуки повітряної тривоги

Раніше Арсланбеку забороняли подібне

Українці розкритикували росіянина за цю витівку

Вихід росіянина на ринг спровокував скандал. Річ у тому, що Махмудов вибрав досить дивний звуковий супровід для цього — звуки повітряної тривоги, повідомляє "Телеграф".

Українці у мережі розкритикували боксера та організаторів, які допустили це. Річ у тому, що цей звук асоціюється з війною та обстрілами.

Офіційний транслятор вечора боксу Netflix опублікував вихід росіянина на ринг без звуку.

При цьому Махмудов точно знав, що ці звуки недоречні для виходу на ринг, адже 2023 року йому забороняли з’являтися на бій під звуки повітряної тривоги через війну в Україні. Це сталося на вечорі боксу Ф’юрі — Нганну. Арсланбек тоді виступав в андеркарді шоу та вийшов на бій під лезгинку.

Зазначимо, "Циганський король" переміг росіянина. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу британцю — 120-108, 120-108, 119-109. На сайті "Телеграф" можна переглянути найкращі моменти бою Ф'юрі — Махмудов.