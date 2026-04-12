Фьюри - Махмудов: россиянин устроил провокацию против Украины (видео)

Арсланбек сделал неуместный поступок перед боем

В субботу, 11 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профи-бокса. В главном событии шоу британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) победил россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO).

Что нужно знать

Махмудов вышел на ринг под звуки воздушной тревоги

Ранее Арсланбеку запрещали подобное

Украинцы раскритиковали россиянина за данную выходку

Выход россиянина на ринг спровоцировал скандал. Дело в том, что Махмудов выбрал довольно странное звуковое сопровождение для этого — звуки воздушной тревоги, сообщает "Телеграф".

Украинцы в сети раскритиковали боксера и организаторов, которые допустили это. Дело в том, что этот звук ассоциируется с войной и обстрелами.

Примечательно, что официальный транслятор вечера бокса Netflix опубликовал выход россиянина на ринг без звука.

При этом Махмудов точно знал, что данные звуки неуместны для выхода на ринг, ведь в 2023 году ему запрещали появляться на бой под звуки воздушной тревоги из-за войны в Украине. Это произошло на вечере бокса Фьюри — Нганну. Арсланбек тогда выступал в андеркарде шоу и вышел на бой под лезгинку.

Отметим, "Цыганский король" победил россиянина. По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу британцу — 120-108, 120-108, 119-109.