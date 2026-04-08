ПСЖ — "Ліверпуль": онлайн-трансляція матчу

У середу, 8 квітня, французький "Парі Сен-Жермен" прийматиме "Ліверпуль" у рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Гра пройде у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс".

У паралельному матчі "Барселона" зіграє з "Атлетіко"

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Ліверпуль". Початок гри о 22:00 за київським часом. Відео надане Megogo.

Парижани підходять до гри як фаворити. Команда відірвалася у національній першості та зосереджена на головному єврокубку. "Ліверпуль", своєю чергою, бореться в англійській Прем’єр-лізі (АПЛ) за місце в Лізі чемпіонів, через що Червоним трохи складніше робити ротацію.

Зазначимо, команди зустрічалися між собою востаннє в 1/8 фіналу ЛЧ 2024/25. Тоді парижани пройшли мерсисайдців лише у серії пенальті.

Зазначимо, гра-відповідь між командами запланована на 14 квітня в Ліверпулі (Велика Британія). Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал ЛЧ, де зіграє проти переможця дуелі "Реал" — "Баварія". До речі, іспанці програли у першій грі німцям (1:2).