Український футболіст урятував росіянина від ганьби, але той все одно облажався (відео)

Українець та росіянин провели гру за ПСЖ

Захисник збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний зіграв весь матч проти "Тулузи" у 28-му турі Ліги 1 сезону 2025/26. Примітно, що українець у вийшов у старті парижан разом із російським воротарем Матвієм Сафоновим.

Що потрібно знати

ПСЖ обіграв "Тулузу" з рахунком 3:1

Забарний та Сафонов зіграли разом

Ілля врятував парижан від гола у першому таймі

ПСЖ переміг із рахунком 3:1. Забарний в одному з епізодів гри врятував свою команду від вірного гола після помилки Сафонова, повідомляє "Телеграф". Відео надане Megogo.

На 26-й хвилині Сафонов невдало вийшов за межі свого штрафного майданчика. М’яч перестрибнув кіпера, після чого Забарний підстрахував росіянина. Примітно, що кіпер збірної РФ ніяк не відреагував на те, що сталося, що вказує на напруженість у відносинах з українцем. До речі, гості заробили кутовий, який реалізували у гол після чергової помилки Сафонова.

Нагадаємо, Забарний приєднався до ПСЖ у серпні 2025 року. Трансфер виявився скандальним, адже захисник збірної України перейшов у команду з росіянином Сафоновим. До речі, Матвій уже потрапляв у конфуз через фото з українцем. Додамо, що Ілля вже встиг забити свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен".