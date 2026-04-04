"Динамо" зганьбилося у грі з "Карпатами": без скандалу не обійшлося (відео)

Суддівське рішення у цій грі викликає питання

У суботу, 4 квітня, "Динамо" приймало "Карпати" у рамках центрального матчу 22-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). Київсько-львівське протистояння подарувало сенсацію.

Що потрібно знати

"Динамо" програло "Карпатам"

Львівський клуб швидко вийшов уперед

Кияни відігралися у другому таймі, але взяття воріт було скасовано

Зустріч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася з рахунком 0:1 на користь "Карпат". Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни пропустили вирішальний гол у дебюті гри. На 6-й хвилині поєдинку гамбійський форвард "Карпат" Бабукар Фал отримав м’яч біля воротарського "Динамо". Нападник знаходився спиною до воріт та в оточенні суперників, але все одно примудрився пробити, вразивши ворота Нещерета ударом з розвороту.

Після рівного першого тайму картина гри в другій половині кардинально змінилася. Львів’яни всією командою оборонялися, а кияни намагалися розкрити цю оборону. Біло-синім непогано вдавалося проникати в чужий штрафний майданчик, проте особливо небезпечних моментів столичний клуб майже не створив. Варто зазначити, що "динамівці" часто били з-за меж штрафного майданчика, проте ставка на дальні удари сьогодні також не спрацювала.

На 80-й хвилині гри стався скандальний епізод. Матвій Пономаренко забив гол, вибивши м’яч із рук воротаря "Карпат" Назара Домчака. Головний арбітр матчу Дмитро Панчишин після перегляду VAR скасував взяття воріт. Додамо, що за VAR у цьому матчі відповідав Олексій Деревинський. Під завісу зустрічі Пономаренко отримав другу жовту та було вилучений з поля.

Ця поразка залишила "Динамо" (41 очко) на 4-му місці в УПЛ, "Карпати" (29 очок) піднялися на 8 позицію.

Зазначимо, у Кубку України "динамівці" зіграють у півфіналі з "Буковиною" (22 квітня), а з єврокубків кияни вилетіли давно, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій.