Україна — Албанія: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті спробують реабілітуватися перед уболівальниками за провальну гру зі Швецією

У вівторок, 31 березня, збірна України зіграє поєдинок проти Албанії. Гра несе формальний характер, адже обидві команди напередодні вибули з відбору на чемпіонат світу з футболу-2026.

Україна зіграє з Албанією у "втішному" матчі

Команди зіграють без системи відеодопомоги арбітрам (VAR)

Розсудить гру іспанська бригада арбітрів на чолі з Хуаном Мартінесом

Після невдачі зі шведами Синьо-жовті перебувають у розібраному стані. Постраждала атмосфера в команді, а футболістів та тренерський штаб не критикує лише лінивий. Гра з Албанією несе товариський характер, проте поразка чи навіть нічия стануть повним фіаско для підопічних Сергія Реброва. До речі, ця гра може стати останньою для фахівця біля керма національної команди.

Матч Україна – Албанія відбудеться у Валенсії (Іспанія) на стадіоні "Сіутат де Валенсія". Ігри можна подивитися безкоштовно в Україні. До речі, букмекери на боці Синьо-жовтих.

Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Албанія, своєю чергою, на цій стадії відбору програла Польщі (1:2). У результаті за путівку на Мундіаль боротимуться шведи та поляки, а албанці та українці проведуть товариську зустріч. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль безпосередньо, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.