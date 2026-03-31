Україна — Албанія: де і коли безкоштовно дивитися матч

Синьо-жовті спробують порадувати вболівальників після провалу зі шведами

У вівторок, 31 березня, збірна України зіграє контрольний поєдинок проти Албанії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Албанія.

У прямому етері в Україні матч Україна – Албанія покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора.

Переглянути гру на MEGOGO можна за підписками: "Оптимальна", MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. Вартість на цей час — від 49 грн/місяць. Безплатно за ходом зустрічі можна дивитися на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Албанія, своєю чергою, на цій стадії відбору програла Польщі (1:2). У результаті за путівку на Мундіаль боротимуться шведи та поляки, а албанці та українці проведуть товариську зустріч. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.