Украина -- Албания: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые попытаются реабилитироваться перед болельщиками за провальную игру со Швецией

Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграет поединок против Албании. Игра несет формальный характер, ведь обе команды накануне выбыли из отбора на чемпионат мира по футболу-2026.

Что нужно знать

Команды сыграют без системы видеопомощи арбитрам (VAR)

Рассудит игру испанская бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Албания. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Украина — Албания (обновляется)

Украина - Албания - новости перед матчем и аудиотрансляция

После неудачи со шведами Сине-желтые находятся в разобранном состоянии. Пострадала атмосфера в команде, а футболистов и тренерский штаб не критикует только ленивый. Игра с Албанией несет товарищеский характер, однако поражение или даже ничья станут полным фиаско для подопечных Сергея Реброва. К слову, данная игра может стать последней для специалиста у руля национальной команды.

Матч Украина — Албания состоится в Валенсии (Испания) на стадионе "Сиутат де Валенсия". Игру можно посмотреть бесплатно в Украине. К слову, букмекеры на стороне Сине-желтых.

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Албания, в свою очередь, на этой же стадии отбора проиграла Польше (1:2). В итоге за путевку на Мундиаль будут бороться шведы и поляки, а албанцы и украинцы проведут товарищескую встречу. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.