Украина - Албания: где и когда бесплатно смотреть матч

Сине-желтые попытаются порадовать болельщиков после провала со шведами

Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграет контрольный поединок против Албании. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Албания.

В прямом эфире в Украине матч Украина — Албания покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора.

Посмотреть игру на MEGOGO можно по подпискам: "Оптимальная", MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. Стоимость на данный момент — от 49 грн/месяц. Бесплатно за ходом встречи можно смотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Албания, в свою очередь, на этой же стадии отбора проиграла Польше (1:2). В итоге за путевку на Мундиаль будут бороться шведы и поляки, а албанцы и украинцы проведут товарищескую встречу. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.