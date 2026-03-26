Владелец АТБ Буткевич носит уникальные часы: стоимость поражает (фото)

Коллекция президента "Полесья" впечатляет

Украинский бизнесмен, совладелец АТБ-Маркет, основатель BGV Group Management и президент житомирского ФК "Полесье" Геннадий Буткевич имеет примечательную коллекцию часов. В их число входит уникальный хронометр, сделанный в честь украинского боксера Василия Ломаченко.

Что нужно знать

Блогер cats_and_watches в Threads выделил самые знаковые модели в коллекции Буткевича. Общая стоимость аксессуаров составляет 600 тысяч евро (около 30 млн грн).

Наиболее интересны в коллекции Буткевича лимитированные часы от Christophe Claret Loma. Данную модель выпустили тиражом 20 единиц в 2019 году. Их стоимость составляет 126 тысяч швейцарских франков (около 7 млн грн).

Геннадий Буткевич с часами Christophe Claret Loma

Также в коллекции Буткевича есть два золотых хронографа от Audemars Piguet и Bovet, Rolex Day Date, Jacob & Co Casino и старенький Breitling.

Геннадий Буткевич с часами Jacob & Co Casino стоимостью 285 тыс. евро (около 14,5 млн грн)

Геннадий Буткевич с часами Audemars Piguet стоимостью 114 596 евро (около 6 млн грн)

Отметим, на январь 2025 года forbes.ua оценивал состояние Буткевича в $530 млн.

