"Рудь" по 14 гривень — це не помилка на ціннику: "АТБ" удвічі обвалив ціни на популярне морозиво
У вас є всього тиждень аби насолодитися улюбленими смаколиками
У популярній мережі супермаркетів "АТБ" стартував черговий етап масштабних знижок. Цього разу під акції потрапили напої, делікатеси та товари тривалого зберігання. Проте справжній "цінопад" чекає на покупців у відділі заморозки — тут представлені десятки позицій з дисконтом від 30% до 54%.
"Телеграф" дослідив ціни у магазині. Ми зібрали детальний перелік акційних пропозицій на морозиво.
- Морозиво Рудь "100% морозиво" (шоколадне у вафельному стакані та ріжку, 70 г) — тепер 14,90 грн(замість 32,90 грн). Знижка: 54%.
- Морозиво Рудь "black-кава" (ріжок, 70 г) — тепер 14,90 грн (замість 32,90 грн). Знижка: 54%.
- Морозиво Рудь 100% (в синій упаковці, 70 г) — тепер 13,90 грн (замість 29,90 грн). Знижка: 53%.
- Морозиво Рудь Брикет 100% (90 г) — тепер 15,90 грн (замість 33,90 грн). Знижка: 53%.
- Морозиво Каштан та Хладик (75 г, різні смаки: фісташка-малина, кокос-мигдаль, полуниця у білій глазурі, солона карамель) — тепер 19,90 грн (замість 40,90 грн). Знижка: 51%.
- Морозиво Рудь 100% (у великій упаковці 0,5 кг) — тепер 64,90 грн (замість 132,90 грн). Знижка: 51%.
- Морозиво Magnat сендвіч (Double Caramel, 70 г) — тепер 21,50 грн (замість 43,90 грн). Знижка: 51%.
- Морозиво Рудь Чорниця-ожина (0,5 кг) — тепер 74,90 грн (замість 152,90 грн). Знижка: 51%.
- Ласунка Гран-Прі (155 г, смаки: пломбір з малиновою підваркою, какао з соусом, манго) — тепер 38,90 грн(замість 72,90 грн). Знижка: 46%.
- Laska Maximuse (з шоколадною крихтою та печивом) — тепер 107,90 грн (замість 199,90 грн). Знижка: 46%.
- Морозиво Лімо "Пломбір 1965" (суниця в білій глазурі, 80 г) — тепер 25,50 грн (замість 47,90 грн). Знижка: 46%.
- Морозиво Рудь "Imperium пахлава" (ескімо, 70 г) — тепер 22,90 грн (замість 43,00 грн). Знижка: 46%.
- Морозиво Milka (полуничний чізкейк) — тепер 77,31 грн (замість 110,90 грн). Знижка: 30%.
Акційні пропозиції триватимуть з 13 по 20 травня.
