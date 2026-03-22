"Арсенал" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція фіналу Кубка ліги (відео)

Велика гра пройде у Лондоні

У неділю, 22 березня, в Англії розіграють перший трофей 2026 року — Кубок футбольної ліги. У фіналі турніру зустрінуться "Арсенал" та "Манчестер Сіті".

Що потрібно знати

Фінал пройде на "Вемблі" у Лондоні

МС напередодні вилетів із ЛЧ

Каноніри борються за всі турніри в сезоні 2025/26

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Арсенал" — "Ман Сіті" від YouTube-каналу Setanta Sports. Початок гри о 18:30 за київським часом.

Традиційно місцем проведення фіналу Кубка ліги є лондонський "Вемблі". Команди підходять до гри у різному настрої. "Арсенал" — лідер Англійської прем’єр-ліги (АПЛ), команда вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і продовжує боротися за Кубок Англії. МС, своєю чергою, відстає від Канонірів на 9 балів в АПЛ, Городяни вилетіли з ЛЧ, а також продовжують боротьбу у Кубку Англії.

Зазначимо, МС 8 разів вигравав Кубок ліги, у "Арсеналу" 2 перемоги. Лідирує за кількістю титулів "Ліверпуль" (10 перемог).

Довідка: Кубок Англійської футбольної ліги — футбольне змагання, яке проводиться серед англійських клубних команд. На цей час у турнірі бере участь 92 клуби з чотирьох вищих дивізіонів чемпіонату Англії (АПЛ, Чемпіоншип, Ліга 1 та Ліга 2 Англійської футбольної ліги).

Нагадаємо, "Ман Сіті" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступився "Реалу". Причому Вершкові виграли обидва матчі.