"Арсенал" - "Ман Сити": онлайн-трансляция финала Кубка лиги (видео)
Большая игра пройдет в Лондоне
В воскресенье, 22 марта, в Англии разыграют первый трофей 2026 года — Кубок футбольной лиги. В финале турнира встретятся "Арсенал" и "Манчестер Сити".
Что нужно знать
- Финал пройдет на "Уэмбли" в Лондоне
- МС накануне вылетел из ЛЧ
- Канониры ведут борьбу за все турниры в сезоне 2025/26
На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Арсенал" — "Ман Сити" от YouTube-канала Setanta Sports. Начало игры в 18:30 по киевскому времени.
Традиционно местом проведения финала Кубка лиги является лондонский "Уэмбли". Команды подходят к игре в разном настроении. "Арсенал" — лидер Английской премьер-лиги (АПЛ), команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов и продолжает бороться за Кубок Англии. МС, в свою очередь, отстает от Канониров на 9 баллов в АПЛ, Горожане вылетели из ЛЧ, а также продолжают борьбу в Кубке Англии.
Отметим, МС 8 раз выигрывал Кубок лиги, у "Арсенала" 2 победы. Лидирует по числу титулов "Ливерпуль" (10 побед).
Справка: Кубок Английской футбольной лиги — футбольное соревнование, проводимое среди английских клубных команд. На данный момент в турнире принимает участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2 Английской футбольной лиги).
Напомним, "Ман Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил "Реалу". Причем Сливочные выиграли оба матча.