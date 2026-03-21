"Полтавський танк" у першому раунді нокаутував Барона з Колумбії (відео)
Хижняк розпочав нову віху у своїй кар’єрі
У суботу, 21 березня, на вечорі боксу в Equides Club під Києвом відомий український боксер Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) дебютував на профі-рингу. "Полтавський танк" менш ніж за три хвилини розібрався із суперником.
Протистояв Хижняку на рингу боксер із Колумбії Вільмер Барон Колон (8-14-1, 4 КО). Українець здобув дострокову перемогу у першому раунді, передає "Телеграф".
30-річний Олександр декласував 28-річного колумбійця. Хижняк двічі відправив опонента у нокдаун. Після другого Колон не став підійматися, і рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.
Відео нокауту в бою Олександр Хижняк — Вільмер Барон Колон
Ця перемога стала першою для Хижняка у професійному боксі. У любителях Олександр виграв усе — чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Європейські ігри та Олімпійські ігри. Тепер "Полтавський танк" націлився на чемпіонство у професіоналах.
Раніше "Телеграф" повідомляв про вечір боксу у Львові. Там штурмовик спецпідрозділу "Артан" Василь Сорокін здобув перемогу на профі-рингу, боксуючи з ампутованою ногою.