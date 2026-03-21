Український штурмовик з ампутованою ногою переміг у дебютному бою у профі-боксі (відео)

Захисник України успішно розпочав боксерську кар’єру

У суботу, 21 березня, у Barvy Event Hall у Львові відбувся вечір професійного боксу від компанії Top Boxing Generation. У першому поєдинку шоу на ринг вийшов дворазовий чемпіон світу з тайського боксу, штурмовик спецпідрозділу "Артан" Василь Сорокін.

Що потрібно знати

Сорокін переможно дебютував у профі

Василь — боєць "Артана"

Захисник України отримав тяжке поранення на війні проти російських окупантів

Сорокін достроково переміг українця Олександра Якименка (0-3). Про це повідомляє "Телеграф".

Якименко після першого раунду відмовився продовжувати бій. Одразу після поєдинку у Top Boxing Generation повідомили, що Сорокін провів поєдинок з ампутованою ногою. Штурмовик "Артана" отримав тяжке поранення (наступив на міну) під час виконання бойового завдання.

Сорокін розповів про своє поранення у підкасті на YouTube-каналі "ВІДДУШІВДУШУ".

Довідка: "Артан" — це високоефективний спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), створений у червні 2022 року. До складу входять досвідчені офіцери та добровольці, які виконують унікальні бойові завдання.

