"Полтавский танк" в первом раунде нокаутировал Барона из Колумбии (видео)

Хижняк начал новую веху в своей карьере

В субботу, 21 марта, на вечере бокса в Equides Club под Киевом известный украинский боксер Александр Хижняк (1-0, 1 КО)дебютировал на профи-ринге. "Полтавский танк" менее чем за три минуты разобрался с соперником.

Противостоял Хижняку на ринге боксер из Колумбии Вильмер Барон Колон (8-14-1, 4 КО). Украинец добыл досрочную победу в первом раунде, передает "Телеграф".

30-летний Александр деклассировал 28-летнего колумбийца. Хижняк дважды отправил оппонента в нокдуан. После второго Колон не стал подыматься, и рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Эта победа стала первой для Хижняка в профессиональном боксе. В любителях Александр выиграл все — чемпионат Европы, чемпионат мира, Европейские игры и Олимпийские игры. Теперь "Полтавский танк" нацелился на чемпионство в профессионалах.

Ранее "Телеграф" сообщал о вечере бокса в Львове. Там штурмовик спецподразделения "Артан" Василий Сорокин добыл победу на профи-ринге, боксируя с ампутированной ногой.