"Ломаченко у спідниці" виросла і готова до великих боїв: як зараз виглядає "Рожева пантера" (фото)

Українка може стати обличчям боксу у майбутньому

Українська боксерка Кіра Макогоненко здобула міжнародну славу ще давно. Вона стала світовим феноменом завдяки незвичайним тренуванням свого батька Артема Макогоненка.

У суботу, 21 березня, на Кіру чекає перший великий бій — дебют у профі-боксі. "Телеграф" розповідає про майбутню зірку боксу Кіру Макогоненко на прізвисько "Рожева пантера".

Кіра тренується змалку. Наразі її деякі заняття виглядають як циркові номери, які повторить далеко не кожен професійний боксер.

Через феноменальну спритність, швидкість і техніку юну боксерку вже давно порівнюють із дворазовим олімпійським чемпіоном Василем Ломаченком. Так вона отримала прізвисько "Ломаченко у спідниці". До речі, як і "Лома", вона також працює під керівництвом свого батька. Кіра прийшла в бокс у 8 років після гімнастики й з того часу старанно тренується для досягнення однієї мети — стати чемпіонкою.

На аматорському рівні Макогоненко встигла стати чемпіонкою Європи 2021 року. Через два роки вона виграла "срібло" Євро. На шоу Усик — Дюбуа 2 українка здобула "хвилину слави", провівши бій в день відкритого тренування учасників івента. Цей поєдинок став "виставковим" через те, що у Британії заборонено проводити поєдинки професіоналів серед неповнолітніх.

Вже 21 березня у Києві Макогоненко дебютує у професійному боксі на шоу, яке організовує компанія Олександра Усика Usyk 17 Promotions. Суперницею Кіри стане українка Поліна Довгінка.

Раніше повідомлялося, що Усик проведе ще 3 бої у профі-боксі. Перший на черзі — двобій проти кікбоксера Ріко Верховена.