Украинский штурмовик с ампутированной ногой победил в дебютном бою в профи-боксе (видео)
Защитник Украины успешно начал боксерскую карьеру
В субботу, 21 марта, в Barvy Event Hall во Львове прошел вечер профессионального бокса от компании Top Boxing Generation. В первом поединке шоу на ринг вышел двукратный чемпион мира по тайскому боксу, штурмовик спецподразделения "Артан" Василий Сорокин.
Что нужно знать
- Сорокин победно дебютировал в профи
- Василий — боец "Артана"
- Защитник Украины получил тяжелое ранение на войне против российских оккупантов
Сорокин досрочно победил украинца Александра Якименко (0-3). Об этом сообщает "Телеграф".
Якименко после первого раунда отказался продолжать бой. Сразу после поединка в Top Boxing Generation сообщили, что Сорокин провел поединок с ампутированной ногой. Штурмовик "Артана" получил тяжелое ранение (наступил на мину) во время выполнения боевого задания.
Сорокин рассказал о своем ранении в подкасте на YouTube-канале "ВІДДУШІВДУШУ".
Справка: "Артан" — это высокоэффективное спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), созданное в июне 2022 года. В состав входят опытные офицеры и добровольцы, выполняющие уникальные боевые задачи.
