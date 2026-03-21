Украинский штурмовик с ампутированной ногой победил в дебютном бою в профи-боксе (видео)

Защитник Украины успешно начал боксерскую карьеру

В субботу, 21 марта, в Barvy Event Hall во Львове прошел вечер профессионального бокса от компании Top Boxing Generation. В первом поединке шоу на ринг вышел двукратный чемпион мира по тайскому боксу, штурмовик спецподразделения "Артан" Василий Сорокин.

Сорокин победно дебютировал в профи

Василий — боец "Артана"

Защитник Украины получил тяжелое ранение на войне против российских оккупантов

Сорокин досрочно победил украинца Александра Якименко (0-3). Об этом сообщает "Телеграф".

Якименко после первого раунда отказался продолжать бой. Сразу после поединка в Top Boxing Generation сообщили, что Сорокин провел поединок с ампутированной ногой. Штурмовик "Артана" получил тяжелое ранение (наступил на мину) во время выполнения боевого задания.

Сорокин рассказал о своем ранении в подкасте на YouTube-канале "ВІДДУШІВДУШУ".

Справка: "Артан" — это высокоэффективное спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), созданное в июне 2022 года. В состав входят опытные офицеры и добровольцы, выполняющие уникальные боевые задачи.

Ранее украинский боксер Александр Усик прервал тренировочный лагерь и вернулся в Украину. Украинец неожиданно приехал не один, а со звездой мирового бокса.