"Динамо" та "Шахтар" відмовилися тут грати: чому НСК "Олімпійський" простоює майже 4 роки

Головна арена України, можливо, у травні знову прийме вболівальників

НСК "Олімпійський" — стадіон у Києві, який приймав фінал Євро-2012, зараз простоює, хоча футбольне життя у столиці не припиняється навіть під час великої війни. У мережі ностальгують по головній арені країни.

Що потрібно знати

НСК "Олімпійський" понад 3 роки не приймає матчі

"Динамо" та "Шахтар" відмовилися грати тут з різних причин

У травні Біло-Сині та Гірники зіграють в УПЛ, ймовірно, на "Олімпійському"

Футбольний блогер Микола Хайтул запустив опитування в threads, де запитав, коли користувачі були на футболі востаннє. Він зазначив, що вболівальники відвідували "Олімпійський" понад 4 роки тому, а остання гра тут пройшла в серпні 2022 року без глядачів.

На НСК "Олімпійський" не грали у футбол уже 3,5 роки. Останній матч на НСК "Олімпійський" – це "Шахтар" – "Кривбас" (1:0), який відбувся 28 серпня 2022 року у рамках УПЛ. Останній матч на "Олімпійському" з глядачами — це "Динамо" — "Зоря" (1:1), 12 грудня 2021 (7159 глядачів). Бо на момент гри "Шахтар" — "Кривбас" 28 серпня 2022 року в Україні ще не допускали глядачів на трибуни після початку повномасштабної війни. Микола Хайтул

Після цієї гри "Шахтар" відмовився грати на НСК "Олімпійський". Домашньою ареною Гірників із того часу стала "Арена Львів". Донеччани єврокубкові домашні матчі грали у Польщі, через що саме Львів, який ближчке до кордону, став новим місцем базування "Шахтаря".

Що стосується "Динамо", то Біло-Сині воліли грати на стадіоні імені Лобановського. Ймовірно, це пов’язано з економічною доцільністю — експлуатація НСК "Олімпійський", що вміщає 70 050 глядачів, обходиться значно дорожче, ніж утримання стадіону імені Лобановського. В умовах поточних обмежень на відвідуваність заповнити величезну арену неможливо, що робить ігри на "Олімпійському" збитковими.

Додамо, у зв’язку з воєнним становищем в Україні діють ліміти на кількість уболівальників на трибунах, які прив’язані до місткості доступних укриттів. На стадіоні "Динамо" квоту глядачів було розширено до 4 333 осіб у жовтні 2025 року, що робить цей стадіон оптимальним для виступів киян в УПЛ.

Примітно, що НСК "Олімпійський" залишається у календарі для проведення великого матчу "Динамо" — "Шахтар" в УПЛ сезону 2025/26. Гра запланована на травень 2026 року, проте офіційно місце зустрічі ще не затверджено.

