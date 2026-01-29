Мер Вознесенська засвітився в смертельній ДТП. Про які ще скандали та аварії з ним відомо

Євгеній Величко потрапив у аварію під час службового відрядження

У Кіровоградській області в ДТП потрапив міський голова Воскресенська (Миколаївська область) Євгеній Величко. Аварія сталась під час службового відрядження в Голованівському районі 28 січня.

В міськраді підтвердили ДТП та наголосили, що за попередніми даними аварія сталась через несприятливі погодні умови, а міська рада функціонує без змін:"Вознесенська міська рада перебуває на постійному зв'язку з відповідними службами, забезпечує належну організацію роботи виконавчих органів ради та стабільне функціонування громади". Місцеві ЗМІ повідомляють, що Величко в лікарні.

Одне з авто знесло з дороги/ Фото: ДСНС

Деблокування постраждалої особи/ Фото: ДСНС

В ДСНС Кіровоградщини наголосили, що в зіткненні було два учасники — обидва на легковиках. Аварія сталась після 15 поблизу села Пушкове. За їхніми даними постраждала жінка, 1977 року народження — її деблокували та передали медикам. Інший учасник аварії також був деблокований, проте посмертно. Чоловік 1986 року загинув на місці, йдеться на сайті відомства. Зазначимо, що цей рік не відповідає року народження міського голови Воскресенська.

Є загиблий в ДТП / Фото: ДСНС

За фото з місця ДТП видно, що дорога складна — місце огортає щільний туман.

Рятувальники на місці ДТП/ Фото: ДСНС

Що відомо про Євгенія Величка

Євгеній Величко

Євгеній Величко народився та ріс у Воскресенську. Після отримання освіти в Уманському державному аграрному університеті в рідному місті створив та очолив підприємство у будівельній сфері. Мер Воскресенська з 2020 року.

Не перша ДТП Величка

У 2021 році Євгеній Величко вже був фігурантом аварії. Його авто зіткнулось із пасажирським автобусом, щоправда — порожнім. Авто Величка врізалось в автобус, він отримав травми. Величко тоді пояснив, що сонце засліпило йому очі при повороті.

ДТП у Воскресенську у 2021 році

Скандали за участю Величка

Влітку 2025 року Євгеній Величко втрапив у скандал — він нецензурно вилаявся під час засідання міської ради. Причиною лайки стало голосування проти проєкту побудови Центра ментального здоров'я у сквері на честь загиблих захисників. Багато депутатів висловились проти, що викликало бурхливу реакцію.

Величко пізніше визнав, що поводив себе не стримано, адже на попередніх комісіях з цього питання ніхто не висловлювався проти: "Але я каюся, слова не підібрав правильні. Не досвідчений ще, мабуть. Буду вчитися на помилках". Зазначимо, Величко раніше також сварився зі ЗМІ та називав одне з видань "жовтою пресою" за публікацію його декларації.

Що цікавого у декларації мера Воскресенська

За даними декларації Величка, у його власності — будинок, дві квартири та земельна ділянка. Частиною він володіє на правах спільної власності. На Величка зареєстровані п'ять автомобілів, однак більшість вантажних. легковий тільки FIAT DOBLO 2012 року випуску. У дружини TOYOTA RAV-4 HYBRID 2020 року. Зазначимо авто другого учасника ДТП на фото ДСНС не потрапило.

Зазначимо, що за 2024 рік, окрім зарплати мера у 687 714 грн, Величко також отримував кошти від оренди, від продажу рухомого майна, від "Українського кризового медіацентру", а дружина отримувала виплати як ВПО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові на квадроциклі розбився нардеп Орест Саламаха. Його родина кілька разів викликала питання в правоохоронців, зокрема через нерухомість, записану на дружину.