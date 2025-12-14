Відомий голлівудський актор приїхав на "клоунаду" до Росії
Зірка бойовиків знову відвідав РФ
У Новосибірську (Росія) відбувся "міжнародний" хокейний турнір — Кубок Першого каналу. Окрім команд Білорусі та Казахстану, на змагання приїхав відомий американський актор Стівен Сігал.
Після матчу "Росія 25" — Білорусь (3:1) Сігал отримав джерсі команди РФ з номером 9. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею Росії.
Головний тренер росіян, Роман Ротенберг, син російського олігарха та друга президента РФ Володимира Путіна Бориса Ротенберга, заявив, що здійснилася його дитяча мрія.
Я зустрівся зі Стівеном Сігалом. Це мій дитячий кумир. Я пам’ятаю, як дивився з батьком його фільми у маленькій квартирі на Привокзальній вулиці у Ленінграді.
Якби мені сказали, що я одного разу зустрінуся з Сігалом, то маленький хлопчик Рома в це не повірив би. Але в житті все можливе, – сказав Ротенберг.
У мережі зі сміхом сприйняли візит Сігала до РФ. Користувачі вважають, що американський актор не потрібний на батьківщині, а тому намагається заробити у Росії. Те, що сталося в Інтернеті, назвали "клоунадою".
Зазначимо, Сігал активно підтримує Путіна. 2016 року він отримав російське громадянство, а 2022 року підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Ба більше, актор заявляв, що готовий особисто піти воювати за главу Кремля. З 2018 року Стівен обіймає посаду спецпредставника МЗС РФ з гуманітарних зв’язків Росії зі США та Японією.
Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі не брали участь на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.