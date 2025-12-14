Відомий голлівудський актор приїхав на "клоунаду" до Росії

Я зустрівся зі Стівеном Сігалом. Це мій дитячий кумир. Я пам’ятаю, як дивився з батьком його фільми у маленькій квартирі на Привокзальній вулиці у Ленінграді.

Якби мені сказали, що я одного разу зустрінуся з Сігалом, то маленький хлопчик Рома в це не повірив би. Але в житті все можливе, – сказав Ротенберг.