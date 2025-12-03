$1 мільярд допомоги, переговори в Москві та перемир’я: Сибіга про головне із зустрічі міністрів НАТО

Важливим елементом було обговорення тих кроків, які вже можуть прискорити мирні зусилля

Міністр закордонних справ України Андрій підбив підсумки візитів президента Володимира Зеленського до Франції та Ірландії, а також повідомив про результати засідання Ради Україна-НАТО та просування мирних ініціатив.

Що потрібно знати:

Засідання Україна–НАТО — найрезультативніша за весь час участі України

Буде посилено та синхронізовано санкційний тиск на Росію

Київ розраховує на рішення щодо заморожених активів до кінця року

Про це Сибіга розповів на брифінгу на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Телеграфа".

У Парижі президент заслухав українську делегацію, яка повернулася з Майамі, де було продовження женевських переговорів, а також спілкування з паном Віткоффом у присутності інших лідерів напередодні його поїздки до Москви відзначив Сибіга.

Підсумовуючи важливі візити президента Зеленського, він зазначив, що є повна підтримка та довіра до тих дій, які на сьогодні здійснюються для наближення справедливого миру, для реформ, які сьогодні виконуються в Україні.

Зустріч міністрів

Сьогоднішнє засідання Сибіга називає найрезультативнішим з погляду вкладів та рішень країн-учасниць для нашої оборони.

Дорогою сюди ми підрахували, що це близько мільярда доларів додаткової допомоги від наших союзників для підтримки нашої армії сказав він.

Розмова була предметною, у кожному виступі, за словами міністра, почули конкретні речі, що потрібно зробити саме зараз.

Ще одним елементом було обговорення тих кроків, які вже зараз можуть прискорити мирні зусилля, наближення справедливого миру, а саме подальше нарощування тиску на агресора.

Безперечно, це санкції. Ми поділилися нашим баченням, що додатково потрібно зробити синхронізацію санкційних пакетів наших союзників, тому що ми знаходимося в ситуації, коли одні країни санкціонували, наприклад, близько 600 танкерів так званого тіньового флоту, а інші країни 150. Це означає, що є прогалини, якими безумовно користується російський агресор, тому важливо синхронізувати, щоб ми були всі в одному санкційному просторі: Канада, Нова Зеландія, Австралія, Великобританія, США відповів глава МЗС.

Сибіга наголосив, що за оцінками, наступного року російська економіка перебуватиме у стагнації з подальшим переходом у рецесію.

Ми це бачимо, це наша оцінка і потрібно нарощувати цей тиск наступними пакетами, а також тарифами, тому що зараз ситуація, коли триває імпорт деякими країнами Європейського Союзу певних товарів з Росії. А для застосування тарифів чи тарифної політики для обмеження такого товарообігу не потрібно консенсусу чи одностайності при прийнятті рішень, тому важливо, щоб ми використовували цей інструментарій підсумував він.

Андрій Сибіга. Фото: Facebook: Andrij Sybiha

Заморожені активи

Також безперечно у фокусі, якщо говорити про тиск на російського агресора, була ситуація із замороженими активами. Сибіга розпочав своє перебування у Брюсселі з зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії, тому що власне у Бельгії зосереджено найбільшу кількість заморожених чи знерухомлених активів та їх позиція надзвичайно важлива.

І ми бачимо суттєвий прогрес, бо наше бачення, наша позиція про це свідчить. Ми дуже сподіваємось на рішення щодо використання заморожених активів до кінця цього року. І всі наші зусилля щодо зовнішньополітичної діяльності спрямовані на забезпечення цього рішення пояснив Сибіга.

Оборонна сфера

Сибіга каже, що Україна стала сильнішою в оборонній сфері.

Ми стали більш єдиними й не лише на словах із нашими союзниками у підтримці наших мирних зусиль. Наші союзники чітко розуміють критичність моменту та необхідність максимальної концентрації для наближення справедливого миру і теж підтримують наш підхід, саме перемир’я, зупинку вогню, що дозволить надалі відкрити дорогу для ширшого мирного процесу. сказав міністр.

Переговори у Москві

За словами Сибіги, після переговорів спецпосланника США Стіва Віткоффа та російського голови Володимира Путіна в Москві, з Віткоффом був контакт у секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова.

Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоб обговорювалися деталі цієї зустрічі. Це чутливий процес. Сьогодні продовжуються консультації у керівника української делегації з відповідними країнами. Це Великобританія, Німеччина, Франція підсумував міністр.

Українську делегацію покликали для продовження розмов до Америки найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці провели переговори зі США щодо мирного плану.