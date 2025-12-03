Журналістка "Телеграфу" одним питанням змусила понервувати Скабєєву (відео)

Росіянка зробила щодо цього публікацію у соцмережах

Журналістка "Телеграфу" під час пресконференції у Брюсселі поставила питання генеральному секретарю НАТО Марку Рютте. Відповідь глави Альянсу розізлила російську пропагандистку Ольгу Скабєєву.

Наша журналістка запитала Рютте, яке повідомлення він передав би главі Росії Володимиру Путіну на тлі його нових погроз Європі війною. Генсек НАТО відповів досить різко.

Я не збираюся реагувати на все, що каже Путін. Ми бачили його у військовій формі, одягненого як солдата на фронті. Але він був не на фронті — позавчора він був досить далеко від лінії фронту. Тому я не збираюся реагувати на кожну його заяву, — відповів Рютте

Це настільки вразило Ольгу Скабєєву, що вона зробила публікацію у Telegram. Пропагандистка грубо висловилася у бік нашої журналістки та звинуватила Рютте у "хамстві".

Ольга Скабєєва про питання журналістки "Телеграфа" Марку Рютте

Як розповідав "Телеграф", 2 грудня Володимир Путін зробив низку заяв на пресконференції. Він не обійшовся без погроз на адресу України та Європи. Він звернувся до ЄС, заявивши, що Москва готова до війни з Європою "прямо зараз", якщо та "почне війну".

Європа досі живе в ілюзіях завдання Росії стратегічної поразки, хоча головою розуміє, що це неможливо", — сказав глава Кремля

Також він заявив, що Європа нібито сама вивела себе з українського врегулювання. У європейців нібито немає мирного порядку денного і зараз вони лише "заважають зусиллям американської сторони" щодо врегулювання. Путін додав, що Європа може повернутися до українського врегулювання, якщо визнає реалії на землі.