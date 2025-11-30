"Челси" - "Арсенал": онлайн-трансляция матча

Лондон примет английское дерби

В воскресенье, 30 ноября, в центральном матче 13-го тура Английской премьер-лиги состоится лондонское дерби. "Челси" на "Стємфорд Бридж" примет "Арсенал".

Что нужно знать

"Арсенал" — лидер АПЛ и ЛЧ

"Челси" — 4-я команда в Англии и 7-я в ЛЧ

Рассудит встречу Энтони Тейлор

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Арсенал". Начало игры в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Челси" — "Арсенал" 0:0 (обновляется)

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1' — Мартинелли пробил с метров 16-и — Санчес тащит.

40' — Инкапье грубо сыграл в борьбе и получил желтую карточку.

38' — Удаление! После просмотра VAR Кайседо получил прямую красную карточку.

35' — Кайседо сбил Мерино, оба лежат на газоне.

32' — Фернандес пробил со средней дистанции — Райа на месте.

29' — На поле много борьбы и много брака. Команды в основном катают мяч поперек на своей половине поля.

19' — Эстеван нанес дальний удар — вновь неточно.

18' — Эстеван из убойной позиции пальнул намного выше ворот.

16' — Педру Нету пробил с близкой дистанции — Райс в последний момент накрыл удар.

13' — Москера сорвал атаку хозяев и получил желтую карточку.

13' — Сака нанес удар с острого угла — Санчес отбил ногами.

11' — Кукурелья также с "горчичником".

5' — А вот Субименди сразу же увидел перед собой желтый цвет.

3' — Кукурелья грубо сыграл в центре поля, но желтую карточку не получил.

Матч начался!

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

Команды подходят к игре в качестве лидеров АПЛ. Канониры с 29 очками лидируют в первенстве, Синие отстают на 6 баллов и идут четвертыми. "Арсенал" также может похвастаться феноменальной формой в Лиге чемпионов, где подопечные Артеты выиграли все игры, пропустив только 1 гол (от "Баварии", — Ред.). "Челси", в свою очередь, идет 7-м в ЛЧ.

В последний раз команды встречались между собой в марте 2025 года. Тогда Канониры одержали минимальную победу со счетом 1:0.

В игре не сыграет вингер "Челси" Михаил Мудрик, который отстранен от футбола из-за допинга. Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Ориентировочно, игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации. Тем не менее существует вариант, при котором Миша может помочь сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.