Україна має лише один варіант повернення окупованих територій, — нардеп

Нардеп оцінив шанси на завершення війни

Найінтенсивніші за останні місяці дипломатичні контакти, скандал зі злитими розмовами Віткоффа з радниками Путіна, зосередили гостру увагу на переговорах щодо так званого "плану Трампа". Попередні версії документа викликали різку реакцію в Києві та неоднозначні оцінки всередині НАТО, адже низка запропонованих пунктів безпосередньо зачіпає архітектуру європейської безпеки.

"Телеграф" поспілкувався з народним депутатом від партії "Слуга народу" та головою Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгору Чернєву. Він поділився оцінкою перемовин і пояснив, як на запропонований план реагують у країнах-членах Альянсу.

Як змінюється план Трампа

– Дуже динамічно змінюється ситуація з мирними перемовинами. Але все ж хочемо запитати, яке ваше особисте ставлення до того, що в ЗМІ зараз називають "планом Трампа"?

– Той перший варіант, який був озвучений або навіть злитий через засоби масової інформації, він, звісно, був неприйнятним для нас по багатьох пунктах.

Зараз йдуть переговори щодо зміни цього плану. Ми бачимо, що є певне зрушення і зменшення кількості пунктів, зміна тих, що залишилися. Я точно впевнений, що принципові питання щодо наших територій та суверенітету будуть винесені на рівні президентів Трампа та Зеленського. Єгор Черньов

І я впевнений, що президент Зеленський буде відстоювати національні інтереси попри той шалений тиск, який зараз відбувається щодо підписання цієї угоди. Для нас точно неприйнятним є питання здачі територій, як би це не обґрунтовувала Росія, що ніби і так вони це заберуть. Не можуть забрати з 2014 року, поки вони ведуть бої за Донбас. І ми точно не будемо просто так віддавати свої території. Ну, а далі подивимося вже за результатами перемовин, на як та на чому ми зупинимося.

Єгор Чернєв / Facebook-сторінка

– Власне, щодо питання територій. Ви із Бердянська, це місто окуповане з 2022 року. І, очевидно, говорити про військовий шлях звільнення зараз недоцільно. То яке тоді найоптимальніше розв’язання цього питання?

– На сьогодні це зупинка бойових дій по лінії зіткнення, а далі вже повернення цих територій дипломатичним шляхом. Це єдиний варіант, який зараз є можливим на мою думку.

Реакція НАТО: чому поступки РФ загрожують європейській безпеці

– Також ви є головою української делегації в Парламентської асамблеї НАТО. А чи отримуєте ви від колег сигнали щодо їхнього ставлення до запропонованих США умов?

– Так, я отримував досить багато повідомлень та дзвінків від парламентарів разних країн про те, що вони нас підтримують, підтримують нашу позицію щодо того, що неприйнятними є поступки агресору у питаннях території та суверенітету України.

– Якраз нещодавно прем'єр Британії заявив, що мирний план потребуватиме згоди всіх членів НАТО, бо зачіпає їхні інтереси. Яких саме пунктів плану це може стосуватися?

– Україна, в принципі, вже вбудована в архітектуру безпеки європейського континенту. І на сьогодні без України, яка стримує Російську Федерацію, загроза нападу на Європу тільки збільшується. Єгор Черньов

Єгор Чернєв / Facebook-сторінка

Тому ми можемо говорити і про пункти, наприклад, зменшення української армії. Це буде напряму впливати на обороноздатність і України, і в майбутньому Європи.

Або ж неможливість використання репараційного кредиту задля фінансування, знову-таки, обороноздатності України. Це також може напряму впливати на європейську безпеку.

І погодження того, що агресор може силою переглядати території, кордони, це також визнання нової геополітичної догми щодо превалювання права сили над силою права.

– Які тоді гарантії безпеки за умови вдало завершених перемовин можуть стати дійсно надійними для України?

– Звісно, найдіяльнішою була би 5 стаття НАТО. Але на сьогодні, наскільки я бачу, такої опції немає.

Другими за значеннями були би конкретні гарантії безпеки від Сполучених Штатів та європейських партнерів на тому ж рівні, як і 5 стаття. Але я сумніваюся, що європейці зможуть надати такі гарантії без надання аналогічних від Сполучених Штатів. Тому що вони є під парасолькою США зараз стосовно безпеки.

"Де тут знайти компроміс?": яке питання блокує переговори

– У значної частини суспільства залишаються надії щодо швидкого завершення війни після початку перемовин. Чи є у вас прогноз, коли бойові дії в Україні можуть закінчитися?

— Тут складно спрогнозувати, як підуть далі перемовини, тому що є принципові пункти, які неприйнятні для української сторони, зокрема щодо здачі території. І ці пункти принципові, наскільки я розумію, для Російської Федерації. Це ж одна з цілей так званої "СВО" – окупація всієї території в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей.

Де тут знайти компроміс? Поки що незрозуміло. Тому це може суттєво впливати на перебіг перемовин і їхніх результатів, як наслідок закінчення війни.

Чи є інструменти? Є. Сполучені Штати мають інструменти тиску на Російську Федерацію, зокрема через додаткові санкції задля того, щоби все ж змусити їх відмовитися від цих пунктів. Але чи буде активно діяти в цьому питанні Трамп? Час покаже. Єгор Черньов

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час пленарної сесії Європейського парламенту у Страсбурзі президент фракції Renew Europe Валері Айєр виступила із різкою критикою умов "мирного плану", запропонованих командою Дональда Трампа.