"Безсовісний": легенда біатлону вирішив рятувати росіян

Відомий біатлоніст допомагає російським спортсменам

Українська біатлоністка Олександра Меркушина розкритикувала легенду біатлону, шестиразового олімпійського чемпіона Мартена Фуркада. Олександра назвала француза "безсовісним".

Що потрібно знати:

Фуркад хоче допомогти російським біатлоністам виступити на Олімпіаді

На цю мить IBU вирішила не пускати представників РФ на Ігри у будь-якому статусі

Меркушина розкритикувала Фуркада за таку позицію

Відповідний коментар Меркушина розмістила у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Українка не розуміє, чому француз зайняв таку позицію на тлі новин про удар РФ по Тернополю, де окупанти вбили понад 20 людей.

Мартене, ти безсовісний. Олександра Меркушина

Напередодні президент Союзу біатлоністів Росії Віктор Майгуров повідомив про наміри Фуркада сприяти діалогу росіян із Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) та Міжнародним союзом біатлоністів (IBU).

Мартен запропонував стати провідником між комісією спортсменів, IBU та Спілкою біатлоністів Росії в особі представника МОК. Віктор Майгуров

Зазначимо, президент МОК Кірсті Ковентрі раніше заявила, що спортсмени з РФ та Білорусі зможуть виступити на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Умови допуску такі самі, які були на Іграх-2024 у Парижі. Однак цього не станеться у біатлоні.