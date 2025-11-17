Макіївка розчехляє Ісландію та стратег Ребров: меми та жарти про "матч життя" збірної України
Українські футболісти порадували фанатів, проте знову не обійшлося без "валідолу"
Збірна України з футболу перемогла Ісландію (2:0) та вийшли у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Уболівальники національної команди пережили чимало емоцій під час гри, а в мережі з’явилися меми та жарти про матч.
Що потрібно знати
- Збірна України перемогла Ісландію у Польщі
- Синьо-жовті пробилися у плей-оф кваліфікації
- Мережа відреагувала на події у грі мемами та жартами
Фанати відзначили стратегічне мислення головного тренера збірної України Сергія Реброва, а також знову посміялися з нагороди "Лев матчу". Про це повідомляє "Телеграф".
Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції.
Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.