Макіївка розчехляє Ісландію та стратег Ребров: меми та жарти про "матч життя" збірної України

Українські футболісти порадували фанатів, проте знову не обійшлося без "валідолу"

Збірна України з футболу перемогла Ісландію (2:0) та вийшли у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Уболівальники національної команди пережили чимало емоцій під час гри, а в мережі з’явилися меми та жарти про матч.

Що потрібно знати

Збірна України перемогла Ісландію у Польщі

Синьо-жовті пробилися у плей-оф кваліфікації

Мережа відреагувала на події у грі мемами та жартами

Фанати відзначили стратегічне мислення головного тренера збірної України Сергія Реброва, а також знову посміялися з нагороди "Лев матчу". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра розпочалася з ударів у виконанні українських футболістів, чого не було у матчі з Францією

Синьо-жовті довго не могли забити у грі, де треба було лише перемагати

Зубков, який родом із Макіївки, ледь не побився з ісландцем

Саме Зубков відкрив рахунок у матчі

Анатолій Трубін провів свій найкращий матч у відборі, зробивши кілька феноменальних сейвів

За рахунку 1:0 час для українців йшов по-іншому

Олексій Гуцуляк із "Полісся" забив другий гол у матчі

Гуцуляк не забиває у чемпіонаті України, проте чудово вписується у схему Реброва

Ісландці програли, хоча були дуже близькі до нічиєї, яка виводила їх у плей-оф відбору

Трубіна в мережі порівнюють зі стіною

Трубін — один із героїв матчу з Ісландією

Левом матчу став Віктор Циганков

У Реброва з’явився особистий фанат

Сергія Реброва у мережі назвали успішним стратегом

Далі не збірну України чекає жеребкування та півфінал плей-оф відбору на ЧС-2026

Повний відеоогляд матчу Україна — Ісландія

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.