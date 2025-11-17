Макеевка расчехляет Исландию и стратег Ребров: мемы и шутки о "матче жизни" сборной Украины
Украинские футболисты порадовали фанатов, однако вновь не обошлось без "валидола"
Сборная Украины по футболу победила Исландию (2:0) и вышли в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Болельщики национальной команды пережили немало эмоций во время игры, а в сети появились мемы и шутки про матч.
Что нужно знать
- Сборная Украины победила Исландию в Польше
- Сине-желтые пробились в плей-офф квалификации
- Сеть отреагировала на события в игре мемами и шутками
Фанаты отметили стратегическое мышление главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, а также вновь посмеялись над наградой "Лев матча". Об этом сообщает "Телеграф".
Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции.
Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.