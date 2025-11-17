Укр

Макеевка расчехляет Исландию и стратег Ребров: мемы и шутки о "матче жизни" сборной Украины

Михаил Корнилов
Читати українською
Сборная Украины по футболу Новость обновлена 17 ноября 2025, 00:46
Сборная Украины по футболу. Фото Украинская ассоциация футбола (УАФ)

Украинские футболисты порадовали фанатов, однако вновь не обошлось без "валидола"

Сборная Украины по футболу победила Исландию (2:0) и вышли в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Болельщики национальной команды пережили немало эмоций во время игры, а в сети появились мемы и шутки про матч.

Что нужно знать

  • Сборная Украины победила Исландию в Польше
  • Сине-желтые пробились в плей-офф квалификации
  • Сеть отреагировала на события в игре мемами и шутками

Фанаты отметили стратегическое мышление главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, а также вновь посмеялись над наградой "Лев матча". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась с ударов в исполнении украинских футболистов, чего не было в матче с Францией
Сине-желтые долго не могли забить в игре, где надо было только побеждать
Зубков, который родом из Макеевки, едва не подрался с исландцем
Именно Зубков открыл счет в матче
Анатолий Трубин провел свой лучший матч в отборе, сделав несколько феноменальных сейвов
При счете 1:0 время для украинцев шло по-другому
Алексей Гуцуляк из "Полесья" забил второй гол в матче
Гуцуляк не забивает в чемпионате Украины, однако отлично вписывается в схему Реброва
Исландцы проиграли, хотя были очень близки к ничьей, которая выводила их в плей-офф отбора
Трубина в сети сравнивают со стеной
Трубин - один из героев матча с Исландией
Львом матча стал Виктор Цыганков
У Реброва появился личный фанат
Сергея Реброва в сети назвали успешным стратегом
Дальше не сборную Украины ожидает жеребьевка и полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026
Полный видеообзор матча Украина — Исландия

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

