Ліга чемпіонів: розклад, результати та відеоогляди матчів 4-го туру

У головному єврокубку відбудуться кілька суперматчів

У вівторок, 4 листопада, в основному етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 стартують поєдинки 4-го туру. ПСЖ українця Ілля Забарного зустрінеться із "Баварією".

Що потрібно знати

Українські клуби не кваліфікувалися до основного етапу Ліги чемпіонів

У центральних іграх туру зустрінуться ПСЖ та "Баварія", "Реал" та "Ліверпуль", а також "Ман Сіті" та "Боруссія" Д

Чинним володарем Кубка чемпіонів є ПСЖ

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 4-го туру ЛЧ. Додамо, що всі ігри головного єврокубку можна переглянути в Україні на медіаплатформі Megogo.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 4-го туру Ліги чемпіонів (оновлюється)

Вівторок, 4 листопада

19:45 (час київський). "Наполі" (Італія) — "Айнтрахт" Франкфурт (Німеччина);

19:45. "Славія" Прага (Чехія) — "Арсенал" (Англія);

22:00. "Олімпіакос" (Греція) — ПСВ (Нідерланди);

22:00. "Тоттенхем" (Англія) — "Копенгаген" (Данія);

22:00. "Ювентус" (Італія) — "Спортінг" (Португалія);

22:00. "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Юніон" (Бельгія);

22:00. "Буде-Глімт" (Норвегія) — "Монако" (Монако);

22:00. "Ліверпуль" (Англія) — "Реал" Мадрид (Іспанія);

22:00. "ПСЖ" (Франція) — "Баварія" (Німеччина).

Середа, 5 листопада

19:45. "Пафос" (Кіпр) — "Вільярреал" (Іспанія);

19:45. "Карабах" (Азербайджан) — "Челсі" (Англія);

22:00. "Аякс" (Нідерланди) — "Галатасарай" (Туреччина);

22:00. "Бенфіка" (Португалія) — "Баєр" (Німеччина);

22:00. "Брюгге" (Бельгія) — "Барселона" (Іспанія);

22:00. "Інтер" (Італія) — "Кайрат" (Казахстан);

22:00. "Манчестер Сіті" (Англія) — "Борусcія" Дортмунд (Німеччина);

22:00. "Марсель" (Франція) — "Аталанта" (Італія);

22:00. "Ньюкасл" (Англія) — "Атлетік" (Іспанія).

Турнірне становище команд у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, за підсумками 3-х турів Ліги чемпіонів у першості лідирує ПСЖ. До 1/8 фіналу ЛЧ вийдуть команди, які за підсумками восьми турів займуть перші 8 місць. Команди, які займуть місця з 9-го по 24-те, проведуть стиковий раунд за право грати у плей-оф головного єврокубка.