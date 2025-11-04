Лига чемпионов: расписание, результаты и видеообзоры матчей 4-го тура

В главном еврокубке состоятся несколько суперматчей

Во вторник, 4 ноября, в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 стартуют поединки 4-го тура. ПСЖ украинца Илья Забарного встретится с "Баварией".

Что нужно знать

Украинские клубы не квалифицировались в основной этап Лиги чемпионов

В центральных играх тура встретятся ПСЖ и "Бавария", "Реал" и "Ливерпуль", а также "Ман Сити" и "Боруссия" Д.

Действующим обладателем Кубка чемпионов является ПСЖ

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 4-го тура ЛЧ. Добавим, что все игры главного еврокубка можно посмотреть в Украине на медиа-платформе Megogo.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 4-го тура Лиги чемпионов (обновляется)

Вторник, 4 ноября

19:45 (время киевское). "Наполи" (Италия) — "Айнтрахт" Франкфурт (Германия);

19:45. "Славия" Прага (Чехия) — "Арсенал" (Англия);

22:00. "Олимпиакос" (Греция) — ПСВ (Нидерланды);

22:00. "Тоттенхэм" (Англия) — "Копенгаген" (Дания);

22:00. "Ювентус" (Италия) — "Спортинг" (Португалия);

22:00. "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Юнион" (Бельгия);

22:00. "Будё-Глимт" (Норвегия) — "Монако" (Монако);

22:00. "Ливерпуль" (Англия) — "Реал" Мадрид (Испания);

22:00. "ПСЖ" (Франция) — "Бавария" (Германия).

Среда, 5 ноября

19:45. "Пафос" (Кипр) — "Вильярреал" (Испания);

19:45. "Карабах" (Азербайджан) — "Челси" (Англия);

22:00. "Аякс" (Нидерланды) — "Галатасарай" (Турция);

22:00. "Бенфика" (Португалия) — "Байер" (Германия);

22:00. "Брюгге" (Бельгия) — "Барселона" (Испания);

22:00. "Интер" (Италия) — "Кайрат" (Казахстан);

22:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Боруссия" Дортмунд (Германия);

22:00. "Марсель" (Франция) — "Аталанта" (Италия);

22:00. "Ньюкасл" (Англия) — "Атлетик" (Испания).

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов

Напомним, по итогам 3-х туров Лиги чемпионов в первенстве лидирует ПСЖ. В 1/8 финала ЛЧ выйдут команды, которые по итогам восьми туров займут первые 8 мест. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковой раунд за право играть в плей-офф главного еврокубка.