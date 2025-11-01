Рус

Супербій Пол — Девіс та чемпіонський шанс українця: розклад головних боїв у боксі у листопаді

Михайло Корнілов
Джейк Пол та Джервонта Девіс проведуть супербій за правилами боксу, українець Хегай отримав титульний шанс Новина оновлена 01 листопада 2025, 21:57
Джейк Пол та Джервонта Девіс проведуть супербій за правилами боксу, українець Хегай отримав титульний шанс. Фото Getty Images, instagram.com/arnoldkhegai

Українець Арнольд Хегай проведе бій за основний титул

Листопад 2025 подарує любителям боксу кілька титульних поєдинків, а також цікавий бій Джейк ПолДжервонта Девіс. Американський блогер є потенційним суперником Олександра Усика, щоправда, не в боксі.

Що потрібно знати

  • Головний бій листопада Джейк Пол — Джервонта Девіс
  • Українець Арнольд Хегай битиметься за титул чемпіона світу
  • У Саудівській Аравії розіграють пояс, який втратив українець Денис Берінчик

Розклад боксерських поєдинків у листопаді

1 листопада. Манчестер, Англія

Джошуа Буатсі (19-1, 13 KO) — Зак Паркер (26-1, 18 KO) — бій за титул чемпіона за версією WBO International у напівважкій вазі (до 79,4 кг)

Бредлі Рі (21-1, 10 КО) — Ліндон Артур (24-3, 16 KO) — бій за титул чемпіона Європи (EBU) у напівважкій вазі (до 79,4 кг)

8 листопада. Форт-Верт, США

Верджіл Ортіс (23-0, 21 KO) — Еріксон Лубін (27-2, 19 KO) — бій за титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC у 1-й середній вазі (до 69,9 кг)

14 листопада. Маямі, США

Джейк Пол (12-1, 7 KO) — Джервонта Девіс (30-0-1, 28 KO) — виставковий бій у договірній вазі (до 88,5 кг)

Алісія Баумгарднер (16-1, 7 KO) — Лейла Бодоен (13-1, 2 КО) — бій за титули чемпіонки світу за версіями WBA, IBF і WBO у 2-й напівлегкій вазі (до 59 кг)

Гері Антуан Рассел (18-1, 17 KO) — Енді Хіраока (24-0, 19 KO) — бій за титул чемпіона світу за версією WBA в 1-й напівсередній вазі (до 63,5 кг)

Еллі Скотні (11-0) — Маєллі Флорес (13-1-1, 4 КО) — бій за титули чемпіонки світу за версіями WBC, WBA, IBF та WBO у 2-й найлегшій вазі (до 55,3 кг)

Йокаста Валле (33-3, 10 KO) — Ядира Бустільос (11-1, 2 КО) — бій за титул чемпіонки світу за версією WBC у мінімальній вазі (до 47,6 кг)

15 листопада. Лондон, Англія

Кріс Юбенк, мол. (35-3, 25 KO) — Конор Бенн (23-1, 14 KO)

15 листопада. Сан-Луїс-Потосі, Мексика

Рафаель Еспіноса (27-0, 23 KO) — Арнольд Хегай (23-2-1, 14 KO) — бій за титул чемпіона світу за версією WBO у напівлегкій вазі (до 57,2 кг)

22 листопада. Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Давид Бенавідес (30-0, 24 KO) — Ентоні Ярд (27-3, 24 KO) — бій за титул чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі (до 79,4 кг)

Браян Норман (28-0, 22 KO) — Девін Хейні (32-0, 15 KO) — бій за титул чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі (до 66,7 кг)

Джессі Родрігес (21-0, 14 KO) — Фернандо Мартінес (18-0, 9 KO) — бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO у 2-й найлегшій вазі (до 52,2 кг)

Абдулла Мейсон (19-0, 17 KO) — Сем Ноукс (17-0, 15 KO) — бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі (до 61,2 кг)

У жовтні 2025 року прогримів супербій у хевівейті. Фабіо Вордлі несподівано нокаутував Джозефа Паркера і став обов’язковим претендентом на титул Олександра Усика.

