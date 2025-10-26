Гігант із ударами "бомбами" вибив дух із колишнього чемпіона світу: Усик наступний (відео)

У Лондоні у бою двох гігантів визначився суперник українського чемпіона

У суботу, 25 жовтня, у Лондоні (Велика Британія) відбувся великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу билися суперважковаговики — новозеландець Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) та британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Що потрібно знати:

33-річний Паркер і 30-річний Вордлі провели бій за другорядні пояси у надважкій вазі

Фабіо став обов’язковим претендентом на титул WBO (Всесвітня боксерська організація)

Основним поясом WBO володіє українець Олександр Усик

Поєдинок, що проходив на O2 Arena, завершився перемогою Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді. Про це повідомляє "Телеграф".

Паркер володів невеликою перевагою під час бою і на момент зупинки поєдинку Джозеф, на думку експертів, лідирував на картках. Вордлі в кількох раундах вдавалися вибухові атаки, які закінчувалися тим, що новозеландця рятував гонг. У 11-му раунді Джозеф пропустив потужний силовий удар за 2 хвилини до закінчення 3-хвилинки. Джо намагався врятуватися біля канатів, проте Фабіо і не думав зупинятися, викинувши величезну кількість "бомб". У результаті рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу британця технічним нокаутом.

Нагадаємо, у команді Усика повідомляли, що переможець бою Паркер — Вордлі отримає титульний поєдинок проти абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО). Очікується, що Олександр повернеться на ринг у першій половині 2026 року.

Примітно, що WBO вже зобов’язувала Вусика провести захист титулу проти Джозефа, проте українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, хоча пізніше в мережі спливли кадри, на яких Олександр танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів.