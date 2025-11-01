Супербой Пол - Дэвис и чемпионский шанс украинца: расписание главных боев в боксе в ноябре

Украинец Арнольд Хегай проведет бой за основной титул

Ноябрь 2025 года подарит любителям бокса несколько титульных поединков, а также занимательный бой Джейк Пол — Джервонта Дэвис. Американский блогер является потенциальным соперником Александра Усика, правда, не в боксе.

Что нужно знать

Главный бой ноября Джейк Пол — Джервонта Дэвис

Украинец Арнольд Хегай сразится за титул чемпиона мира

В Саудовской Аравии разыграют пояс, который потерял украинец Денис Беринчик

Расписание боксерских поединков в ноябре

1 ноября. Манчестер, Англия

Джошуа Буатси (19-1, 13 KO) — Зак Паркер (26-1, 18 KO) — бой за титул чемпиона по версии WBO International в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Брэдли Ри (21-1, 10 КО) — Линдон Артур (24-3, 16 KO) — бой за титул чемпиона Европы (EBU) в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

8 ноября. Форт-Уэрт, США

Вёрджил Ортис (23-0, 21 KO) — Эриксон Лубин (27-2, 19 KO) — бой за титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе (до 69,9 кг)

14 ноября. Майами, США

Джейк Пол (12-1, 7 KO) — Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 KO) — выставочный бой в договорном весе (до 88,5 кг)

Алисия Баумгарднер (16-1, 7 KO) — Лейла Бодоэн (13-1, 2 КО) — бой за титулы чемпионки мира по версиям WBA, IBF и WBO во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)

Гэри Антуанн Расселл (18-1, 17 KO) — Энди Хираока (24-0, 19 KO) — бой за титул чемпиона мира по версии WBA в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг)

Элли Скотни (11-0) — Майелли Флорес (13-1-1, 4 КО) — бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)

Йокаста Валле (33-3, 10 KO) — Ядира Бустильос (11-1, 2 КО) — бой за титул чемпионки мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг)

15 ноября. Лондон, Англия

Крис Юбэнк, мл. (35-3, 25 KO) — Конор Бенн (23-1, 14 KO)

15 ноября. Сан-Луис-Потоси, Мексика

Рафаэль Эспиноса (27-0, 23 KO) — Арнольд Хегай (23-2-1, 14 KO) — бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг)

22 ноября. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Давид Бенавидес (30-0, 24 KO) — Энтони Ярд (27-3, 24 KO) — бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

Брайан Норман (28-0, 22 KO) — Девин Хэйни (32-0, 15 KO) — бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Джесси Родригес (21-0, 14 KO) — Фернандо Мартинес (18-0, 9 KO) — бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

Абдулла Мейсон (19-0, 17 KO) - Сэм Ноукс (17-0, 15 KO) — бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг)

В октябре 2025 года прогремел супербой в хевивейте. Фабио Уордли неожиданно нокаутировал Джозефа Паркера и стал обязательным претендентом на титул Александра Усика.