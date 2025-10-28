Усик отримав у суперники небезпечного нокаутера: коли чемпіон дасть бій

Британський гігант із потужним ударом спробує забрати пояси в українця

У жовтні 2025 року абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) отримав нового суперника. Ним поки не офіційно став британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Що потрібно знати:

Вордлі, ймовірно, є наступним суперником Усика

Фабіо – обов’язковий претендент на титул WBO (Всесвітня боксерська організація)

Бій Усик — Вордлі може відбутися в березні 2026 року

"Телеграф" розповідає, коли Усик знову вийде на ринг. Додамо, що офіційно поєдинок Олександра проти Вордлі ще не було оголошено.

Коли наступний бій Усика

Зазначимо, у команді Усика повідомляли, що переможець бою Паркер — Вордлі отримає титульний шанс проти Усика. Очікується, що Олександр повернеться на ринг у першій половині 2026 року.

Промоутер Вордлі Френк Уоррен назвав місце та орієнтовну дату поєдинку. За його словами, бій, ймовірно, відбудеться у березні 2026 року у Лондоні (Велика Британія) чи Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Бій уже узгоджений, тож тепер починається етап переговорів. Якщо не вдасться дійти згоди, поєдинок виставлять на торги, але я впевнений, що ми домовимося. Бій відбудеться наступного року, ймовірно, у березні. Найімовірніші локації – Ер-Ріяд чи Лондон, і я б із задоволенням провів його на "Вемблі" Френк Уоррен

Хто наступний суперник Усика

Наразі найімовірнішим суперником українця є саме Вордлі. 30-річний британець йде без поразок із феноменальною статистикою дострокових перемог. З 20 поєдинків 19 він закінчив нокаутом і лише раз була зафіксована нічия. Додамо, що перемога над Паркером стала найбільшою у кар’єрі Фабіо.

Нагадаємо, WBO вже зобов’язувала Усика провести захист титулу проти Паркера, проте українець попросив у Організації відстрочку через стан здоров’я. WBO погодилася, хоча пізніше в мережі спливли кадри, на яких Олександр танцює та грає у футбол, що викликало питання у функціонерів та у його суперника. Джозеф програв Вордлі нокаутом та втратив титульний шанс.